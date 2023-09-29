Российские паралимпийцы смогут выступить на играх в Париже в нейтральном статусе

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Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Манаме (Бахрейн).
В ноябре прошлого года было объявлено об отстранении ПКР из-за невыполнения обязательств в качестве члена международной организации. Летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
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Александр Бойцов