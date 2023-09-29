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Российские паралимпийцы смогут выступить на играх в Париже в нейтральном статусе

29 сентября 2023, 16:52
Фото: istockphoto/istockphoto

Фото: istockphoto/istockphoto

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Манаме (Бахрейн).

Как указано в сообщении пресс-службы IPC, Паралимпийский комитет России (ПКР) частично отстранен от членства в организации, однако российские спортсмены смогут принять участие в играх в Париже без флага и гимна, в нейтральном статусе. Условия допуска подразумевают неучастие россиян в командных дисциплинах. Спортсмены смогут выступать только в индивидуальных видах паралимпийской программы.

В ноябре прошлого года было объявлено об отстранении ПКР из-за невыполнения обязательств в качестве члена международной организации. Летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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#спортсмены
#паралимпийские игры
#россия
#париж
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Экс-футболист «Динамо» Терехин дал прогноз предстоящей игре команды с «Ахматом»
Экс-футболист «Динамо» Терехин: матч команды с «Ахматом» завершится ничьёй
29 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/efks

Экс-футболист клуба «Динамо» Олег Терехин спрогнозировал результат предстоящей игры московского клуба с «Ахматом» из Грозного. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футболист выразил надежду на то, что «Динамо» будет меньше пропускать голы. Однако он добавил, что сейчас складывается такая тенденция – многие клубы часто пропускают. 

При этом, собеседник «РБ Спорт» отметил, что недавно пришедший в клуб главный тренер Марцел Личка ещё мало работал с новой командой, поэтому не стоит винить его в неудачах «Динамо».

Также Терехин оценил игру «Ахмата». По его словам, команда за последние игры показала хороший настрой и неплохие результаты, поэтому, если предстоящий матч закончится ничьёй – это будет хороший итог.  

Бывший футболист «Динамо» предположил, что игра закончится с равным счётом 1:1.

В настоящее время «Динамо» занимает пятую строчку (15 очков в активе) турнирной таблицы РПЛ, а «Ахмат» – десятую (11 очков). 

Матч между командами «Динамо» и «Ахмат» пройдёт 1 октября в 19:00 на домашнем стадионе второй команды в Грозном. 

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#футбол
#матч
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#тренер
#клуб
#фк
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ФК «Химки» вышел в пятый раунд Кубка России
29 сентября 2023, 14:41

Фото: сайт ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» обыграл на выезде московский клуб Медиалиги 2Drots в матче четвёртого раунда «пути регионов» Кубка России. Встреча на стадионе «Москвич» завершилась со счётом 2:0.
Голы забил Кирилл Панченко на 15-й и 59-й минуте. На 25-й ганский игрок 2Drots Годфред Клуцей получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. А в добавленное к первому тайму время полузащитник химчан Бутта Магомедов не смог реализовал пенальти – его отразил вратарь хозяев Дмитрий Сычёв.  Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 29 сентября. Матчи пройдут 17-19 октября.

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». А вот занявшие четвёртые места клубы завершат выступление. 
 
Команды «пути регионов» сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие выйдут в плей-офф, который пройдёт по системе вылета из турнира после двух поражений.
 
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#фк химки
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#московская область
#подмосковье
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Хоккеисты «Витязя» прервали серию из восьми поражений в чемпионате КХЛ
29 сентября 2023, 14:27

Фото: Сайт ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» с минимальным счётом 1:0 обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершилась победой хозяев в дополнительное время.
В трёх периодах команды не забросили ни одной шайбы. Победный гол у подопечных Александра Завьялова в овертайме оформил Владимир Галузин.  

Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми подряд поражений. Победа над «Ладой» стала для подмосковного клуба лишь второй в текущем розыгрыше КХЛ. Первую он одержал в игре с «Адмиралом» ещё 6 сентября.

В следующем матче 2 октября ХК «Витязь» сыграет в гостях с ЦСКА. 

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#витязь
#хоккей
#кхл
#балашиха
#московская область
#подмосковье
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Reuters: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги и еврокубков
29 сентября 2023, 09:32

Фото: istockphoto/RFarrarons

Знаменитая испанская «Барселона» может надолго исчезнуть с футбольной карты Европы. Клубу предъявлено официальное обвинение о даче взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Негрейре.
В начале 2023 года прокуратура Барселоны подала иск против клуба и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах судье. Выяснилось, что Негрейра за два года получил от каталонского футбольного гранда порядка 7,3 миллиона евро. Выплаты бывшему функционеру, которые носили неопределенный характер, были признаны коррупционным преступлением. Суд посчитал, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей.

Накануне, 28 сентября, в офисах RFEF произошли обыски. Если вина каталонского клуба будет доказана, «Барселону» отправят из Ла Лиги во второй дивизион испанского чемпионата, а также исключат из еврокубков.

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#суд
#евро
#прокуратура
#выплаты
#футбол
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WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе
29 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/Ivan-balvan

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило процессуальное нарушение при оповещении фигуристки из РФ Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, Валиева не получила уведомление от WADA о положительном результате пробы, которая была взята у неё во время чемпионата России 2021 года.

«Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого тренеру спортсменки Этери Тутберидзе», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Камилы Валиевой. В ходе заседаний выслушают четыре стороны - саму фигуристку, ISU, WADA и Российское антидопинговое агентство.

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#фигурист
#рф
#допинг
#спортсмены
#россия
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«Чеховские медведи» обыграли клуб из Китая в первом матче SEHA – Gazprom League
28 сентября 2023, 22:32

Фото: Минспорт МО

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» взял верх со счётом 39:25 над командой «Аист Китая» в первой встрече SEHA – Gazprom League. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
У подопечных Владимира Максимова самым результативным игроком стал Александр Ермаков, забросивший 12 мячей. А лучшим игроком матча признали голкипера Дмитрий Павленко, не раз спасавшего ворота подмосковного клуба.
 
Следующий матч чемпионата «Чеховские медведи» проведут на выезде 11 октября. В Могилёве подмосковные гандболисты сразятся с местным клубом «Машека».

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#минспорт мо
#гандбол
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
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Футболист Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной
28 сентября 2023, 21:02

Фото: istock / artisteer

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение ведущей федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Яне Ромашиной. Об этом рассказала девушка в своих социальных сетях.
Яна опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце на фоне останкинской башни.  Тикнизян разместил баннер со словами «Яна, выходи за меня» у подножия башни.

«Я сказала да», — написала девушка.
Сплетни про отношения между Наиром Тикнизяном и Яной Ромашкиной стали появляться после публикации совместной фотографии. На фото Яна разместила смайлик с сердечкоми написала: «Похоже, у нас есть новая пара».

В этом сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» длится до лета 2026 года.

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#евро
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Слушания по делу фигуристки Валиевой в CAS отложены до ноября
28 сентября 2023, 20:00

Фото: istock / Lothar Drechsel

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушанья по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до ноября. Об этом сообщает официальный сайт суда.

«Cлушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне. Тогда будет завершена процедура представления доказательств и коллегия заслушает заключительные заявления сторон», — указано в сообщении.
Напомним, что на Олимпиаде-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В анализах Камилы, которые она сдавала в декабре 2021 года, были обнаружены запрещенные вещества. Спортсменку собирались отстранить от соревнований, но примерно за сутки было приято решение о допуске ее к играм. 

На Олимпийских играх в личном турнире Валиева не завоевала медаль, но выиграла золото в командных соревнованиях. При этом сборная РФ не была награждена из-за случившегося скандала. 

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#суд
#медаль
#золото
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Тарасова оскорбила обвинившую российских фигуристов в допинге Дюамель
28 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/proBAKSTER

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в интервью Общественной службе новостей, что доверять словам канадской спортсменки Меган Дюамель не стоит. Ранее Дюамель заявила, что подозревает российских фигуристов в употреблении допинга.
«Эта Дюамель просто дура и скотина, а то, что она говорит — бред сивой кобылы! Никогда наши фигуристы не употребляли допинг — а если бы и так, то она бы этого никак не заметила. Почему она молчала тогда, 10 лет назад? И почему ее фантазия разыгралась только сейчас?», — цитирует Тарасову Общественная служба Новостей.

По мнению заслуженного тренера СССР, это вранье невозможно простить. 

Ранее российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Фигуристка потребовала, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет.

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