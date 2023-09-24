Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство

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Российские прыгуны в воду Вячеслав Качанов и Игорь Мялин будут выступать за Узбекистан.
«Матч ТВ» сообщает, что атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.
20-летний Вячеслав Качанов является чемпионом Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. 27-летний Игорь Мялин является победителем в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор на Универсиаде-2015, которая проходила в Кванджу.
Ранее чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши.
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«Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали», —сказал Станислав Дружинин.
Ранее чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши.
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Мария Фирсова