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Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство

24 сентября 2023, 15:22
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские прыгуны в воду Вячеслав Качанов и Игорь Мялин будут выступать за Узбекистан.
«Матч ТВ» сообщает, что атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.
«Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали», —сказал Станислав Дружинин.

20-летний Вячеслав Качанов является чемпионом Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. 27-летний Игорь Мялин является победителем в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор на Универсиаде-2015, которая проходила в Кванджу.

Ранее чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши.

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#спорт
#гражданство
#россия
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Костомаров сообщил о фантомных болях после ампутации
Фигурист Роман Костомаров: иногда чешется нога, но почесать ее не могу
24 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о фантомных болях, которые он испытывает после ампутации конечностей. Эту информацию он поделился в ходе участия в программе «Секрет на миллион».
Спортсмен рассказал, что ощущает наличие пальцев ног, которые он, по сути, уже потерял.

«Есть ощущение, что у меня есть нога. Есть ощущение, что кулак просто забинтовали туго», - описал он свои ощущения.
Костомаров пояснил, что в результате операции у него были удалены берцовые мышцы, что делает невозможным натягивание голеностопа.

«Иногда чувствую зуд в ноге, но не могу почесать ее», - добавил он.
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#операции
#спортсмен
#костомаров
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Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам
23 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/Alexey_Koza

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на турнире Speed Chess Championship — 2023.
В финальном матче 16-й чемпион мира по классическим шахматам выиграл представителя США Хикару Накамуры с общим счетом 13,5:12,5.
 
Магнус Карлсен был обладателем шахматной короны с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего. После чего заявил, что больше не будет защищать титул.

Стало известно, что российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.

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#шахматы
#спорт
#спортсмены
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«Барселона» продлила контракт с Хави до 2025 года
23 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/RFarrarons

«Барселона» продлила контракт со своим главным тренером Хави, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение с 43-летним наставником рассчитано до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его ещё на сезон.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом футбольном сезоне сезоне он привёл команду к чемпионству и победе в Суперкубке Испании. Сейчас после прошедших в Ла Лиге пяти туров команда находится на втором месте с 13-ю набранными очками.



Нынешний главный тренер «Барсы» сам является её воспитанником, много лет защищавшим цвета каталонского клуба и сборной Испании по футболу. В составе «Барселоны» Хави являлся восьмикратным чемпионом Испании и трёхкратным обладателем Кубка короля. Шесть раз футболист становился победителем Суперкубка Испании, а кроме того, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, и по два — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Как игрок сборной, Хави является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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#испания
#тренер
#футбол
#контракт
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Сборная России не получила согласие от ФИФА на участие в отборе к ЧМ-2026
Глава РФС Дюков: сборная России не получила согласие от ФИФА на отбор к ЧМ-2026
22 сентября 2023, 18:22

Фото: iStock/LARISA SHPINEVA

Президент РФС Александр Дюков в беседе с «РБ Спорт» рассказал, перейдёт ли сборная России по футболу в Азию.
Уточняется, что в текущей политической ситуации сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее Дюков заявлял о возможном переходе сборной России в Азии. Кроме того, благодаря этому может появиться возможность принять участие в ЧМ-2026. Однако сейчас собеседник «РБ Спорт» заявил, что это непростое решение, которое зависит не только от самой сборной, но и от всей футбольной общественности, включая другие клубы.

Президент РФС сообщил, что, по итогу проведённых опросов, голоса клубов разделились. Многие думали о том, что сборная России получит согласие от ФИФА на участие в отборе к чемпионату. Однако его получено не было. 

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#сборная россии
#чемпионат мира
#футбол
#россия
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В Раменском пройдёт необычный Беличий забег
22 сентября 2023, 17:00

Фото: Минкульт МО

Раменский городской парк 23 сентября устраивает для любителей активного отдыха Беличий забег. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организуют проект «Белочка парк» и беговое сообщество из Реутова «Белки Runner's». Проект известен интерактивными кормушками для диких птиц и белок. Кормушки подключают к онлайн-трансляциям. Наблюдать за животными и птицами, а также покормить их можно, не выходя из дома. Кормушки установлены в сквере «28-й квартал» городского округа Жуковский, в Раменском городском парке и парке «Пехорка» в Балашихе. Всю информацию о проекте можно узнать на сайте
 
Каждый участник забега может приобрести памятную медаль, которая является ключом к управлению интерактивными кормушками. В неё встроен чип, предоставляющий доступ к информации о них. Обладатели медалей смогут взаимодействовать с окружающей природой и объектами в Беличьем городке.
 
Сбор участников забега начнется в 10:00, старт забега – в 11:00. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация по ссылке.

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#минкульт мо
#спорт
#экология
#природа
#забег
#парк
#раменское
#подмосковье
#московская область
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Экс-тренер «Спартака» Рианчо рассказал о предстоящем матче команды с «Динамо»
Тренер Рианчо: «Спартак» и «Динамо» сильно замотивированы на победу в дерби
22 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-тренер московского футбольного клуба «Спартак» Рауль Рианчо рассказал, чего ждёт от предстоящего матча красно-белых с командой «Динамо».
Матч пройдёт в субботу, 23 сентября, в 19:00. Он состоится в рамках 9-го тура РПЛ.

Собеседник «РБ Спорт» сообщил, что дерби – это всегда очень напряжённая для команд игра, которая сильно мотивирует футболистов. 

В данной ситуации, по мнению Рианчо, «Спартаку» следовало бы одержать победу над своим соперником, поскольку у команды сейчас наблюдаются неудачи. В интересах красно-белых – вернуться в верхушку турнирной таблицы чемпионата России, в которой они сейчас занимают 6-место с 13 очками. В то время как «Динамо» стоит на 4-й строчке рейтинга, набрав 15 баллов.

При этом эксперт не смог назвать фаворитов обеих команд, поскольку не следит за их игрой.

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#футбол
#спартак
#спорт
#матч
#рпл
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На чемпионате в Подольске пройдёт бой за титул чемпиона мира по версии GPRO
22 сентября 2023, 16:16

Фото: Istockphoto /FOTOKITA

В Московской области 7 октября состоится чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На турнир, который будет проходить в универсальном спортивном центре «Юность», приедут спортсмены из Подольска, Красногорска, Раменского, Реутова, Ашукино, Дедовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи и Москвы. Всего состоится шесть рейтинговых поединков.
 
Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. В титульном бою встретятся чемпион Кубка России по К-1 Самир Новрузов из Азербайджана и чемпион ПФО и УФО по тайскому боксу Сергей Горохов из Кстова. Бойцы являются представителями разных стилей – кикбоксинга и муай-тай.
 
Начало чемпионата – в 18:00.

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#спорт
#подольск
#чемпионат
#турнир
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Боксёр из подмосковного Ожерелья представит Россию на первенстве мира
22 сентября 2023, 14:25

Фото: администрация г. о. Кашира

Воспитанник боксёрского клуба «Русич» из Ожерелья Арсений Жильцов будет представлять Россию на первенстве мира среди юношей 15-16 лет, которое состоится в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Арсений завоевал такое право на Всероссийском турнире по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, проходившем в Москве. Соревнования собрали более 200 сильнейших юных боксёров из разных регионов России. Поединки прошли в 13 весовых категориях, Жильцов стал победителем в своей. 

 Подмосковный спортсмен тренируется под руководством Виталия Ерёмина и Дмитрия Данилова.

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#кашира
#спорт
#бокс
#первенство
#подростки
#подмосковье
#московская область
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Relevo: Модрич и Кроос могут покинуть мадридский «Реал»
22 сентября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Хорват Лука Модрич и немец Тони Кроос недовольны своим нынешним положением в мадридском «Реале». Они уже потеряли статус незаменимых и нередко выходят на поле со скамейки запасных.
Недовольный количеством своего игрового времени, Модрич уже несколько раз разговаривал на эту тему с главным тренером мадридского  клуба Карло Анчелотти. Однако боссы «Реала» требуют от наставника, чтобы он активнее включал в состав молодых футболистов, так как считают нынешний сезон определяющим для перестройки и смены поколений в команде. Из-за того, что хорват все чаще оказывается на скамейке запасных, он может покинуть королевский клуб, пишет издание Relevo. Тем более, что в загребском «Динамо», где Модрич начинал, недавно заявили, что были бы очень рады, если бы он завершил карьеру в родном клубе.

С Тони Кроосом ситуация несколько иная. В прошлом сезоне немецкий полузащитник уже подумывал о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Но решил продлить контракт с «Реалом» еще на сезон, так как надеялся, что будет играть в команде по-прежнему ведущую роль. Как говорили в клубе, он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол. Из-за недостатка игрового времени Кроос также может покинуть команду. Вернуться доигрывать на родину либо отправиться за большими деньгами на Ближний Восток, как это стало модно в последнее время.

Славное время Крооса и Модрича, конечно, уходит, но оно еще не кануло в прошлое окончательно. Ближайшие матчи и состав «Реала» покажут, очень ли нуждаются клуб и игроки друг в друге, говорится в публикации.

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