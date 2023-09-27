Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

Фото: istock / Rost-9D
«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.Женское первенство Европы пройдет с 5 по 18 мая 2024 года в Швеции. В финале турнира должны принять участие 8 сборных.
Читайте также:
Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский»
Российским киберспортсменам не выплатили приз в $200 тысяч из-за гражданства
Фитнес-клубы пожаловались на проблемы с тренажёрами из-за параллельного импорта