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Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

27 сентября 2023, 20:07
Фото: istock / Rost-9D

Фото: istock / Rost-9D

Шведская футбольная ассоциация отказалась допускать женскую сборную РФ до финальной части первенства Европы 2024 года для игроков младше 17 лет. Информация об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.
Женское первенство Европы пройдет с 5 по 18 мая 2024 года в Швеции. В финале турнира должны принять участие 8 сборных.


Днем ранее Исполнительный комитет УЕФА выступил с предложением о допуске юниорской сборной РФ к соревнованиям. При этом организация заявила, что остальные российские команды к турнирам допущены не будут до тех пор, пока не прекратится СВО на Украине.

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В Дмитрове пройдёт турнир юниоров и школьных команд по гольфу
27 сентября 2023, 18:56

Фото: администрация Дмитровского г. о.

29 сентября в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» состоится первенство Московской области среди юниоров и школьных команд.
Это первый турнир по гольфу, в котором вместе с начинающими юными спортсменами на поле выйдут воспитанники школьных гольф-секций Подмосковья. Все они – участники новой «Лиги будущих чемпионов», сообщили организаторы.

Воспитанники школьных секций гольфа и гольфисты-юниоры будут бороться как в командном зачёте, так и в личном.  По итогам состязаний определятся лучшие юниоры и школьные команды Московской области. Всех победителей и призёров ждут ценные призы от партнёров соревнований. 


 
Впервые турнир прошёл в мае этого года. 

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#спорт
#гольф
#дети
#дмитров
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский»
27 сентября 2023, 18:40

Фото: администрация Волоколамского городского округа

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Волоколамский» встретились с футболистками клуба ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В гости к ребятам приехали Екатерина Братко, Анастасия Ананьева, Валерия Бизенкова, Татьяна Петрова, руководитель коммерческого направления ЖФК ЦСКА Элина Магомедова, а также комментатор и ведущий «Первого канала» Павел Занозин.
 
 После экскурсии по центру гости познакомились с детьми, провели разминку и посоревновались с ними в весёлых стартах. Закончился спортивный день футбольным матчем. Центру вручили подарки, а игроки раздали всем желающим автографы.

Как отметили в пресс-службе, Волоколамский центр оказывает всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  Фото: администрация Волоколамского городского округа
 
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#футбол
#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковная команда «Мастер-Сатурн» стала вице-чемпионом дебютной Юношеской футбольной лиги
27 сентября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Клуб «Мастер-Сатурн» из Подмосковья занял 2 место первого розыгрыша Юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет.

Спортсменки из Московской области победили соперниц из Санкт-Петербурга команды «Лидер» со счётом 5:1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. 

Футболистка подмосковной команды Ульяна Дроздович удостоилась звания лучшего защитника всего чемпионата.

«Мастер-Сатурн» в рамках турнира провёл 20 игр, в 16 из которых одержал победу, при этом поразив ворота соперника 65 раз.

Матчи Юношеской футбольной лиги среди девочек проходят в период с 4 июня по 30 сентября. В турнире принимали участие 40 команд из разных регионов страны. 

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#подмосковье
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Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой
27 сентября 2023, 15:12

Фото: Istockphoto / WoodysPhotos

В Серебряных Прудах провели легкоатлетический забег по пересечённой местности памяти восьмикратной рекордсменки мира по вертолётному спорту Надежды Ерёминой. Об этом сообщает «Серебряно-Прудский вестник».
Школьники округа собрались в парке культуры и отдыха «Серебряный». Перед стартом о жизни и судьбе землячки участником забега рассказал замглавы округа Алексей Волков.
 
Ерёмина была лётчиком-спортсменом Коломенского аэроклуба. Она летала на самолёте Як-18А и вертолёте Ми-1, была лётчиком-инструктором Егорьевского учебного авиационного центра. Подготовила более 50 лётчиков для Вооруженных сил. Она была членом сборной СССР по вертолётному спорту, абсолютной чемпионкой России, призёром чемпионата мира, обладателем восьми мировых рекордов на вертолётах Ка-26 и Ка-32. 
 
Надежда Ерёмина погибла 9 сентября 1995 года во время показательных выступлений в городе Видном.
 
Лучшие результаты соревнований показали спортсмены из Клемовской школы. Второе место заняли ребята из школы им. В. И. Чуйкова, третье – школьники из села Узуново.

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#серебряные пруды
#спорт
#забег
#лётчики
#лёгкая атлетика
#подмосковье
#московская область
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В Кашире прошёл муниципальный этап ГТО
27 сентября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Муниципальный этап соревнований «ГТО – командный зачёт!» состоялся в Кашире среди команд учащихся городского округа.
В организации и проведении соревнований были задействованы управление образования административного городского округа Кашира, методический Центр управления образования и Центр тестирования ГТО. 

В зачете приняли участие 150 человек из 13 школ. Школьники соревновались по программе многоборья: прыжки в длину с места, отжимания, встречная эстафета и т.д.

По итогам первое место заняла сборная команда МБОУ «СОШ №4». Победитель будет представлять округ на региональном этапе среди общеобразовательных учреждений министерства образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Стоит отметить, что областные соревнования пройдут в октябре 2023 года. 

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#школьники
#гто
#кашира
#соревнования
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Издание FourFourTwo назвало лучшего тренера в истории футбола
27 сентября 2023, 15:09

Фото: istockphoto/Rost-9D

По версии FourFourTwo, бывший тренер МЮ Фергюсон - лучший тренер в истории футбола.
Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством футбольный клуб 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, 5 раз завоевывал Кубок страны и 2 раза становился обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА.
 
Алекс Ферюсон также тренировал клубы «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».
 
Топ-10 лучших тренеров в истории (по версии FourFourTwo):
 
1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский

Ранее сообщалось, что российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

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#футбол
#спорт
#тренер
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Фитнес-клубы пожаловались на проблемы с тренажёрами из-за параллельного импорта
27 сентября 2023, 14:30

Фото: IStock/Valerii Apetroaiei

Российские фитнес-клубы столкнулись с проблемой качества спортивного оборудования после того, как из страны ушли зарубежные производители. Как рассказала «Радио 1» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, отечественные производители не могут покрыть потребности рынка.
Проблемы с оборудованием начались после введения санкций и ухода из России зарубежных производителей. Тогда выяснилось, что отечественные компании производят всего 5-7% железа для фитнес-индустрии, а кардиодорожки или эллипсы не выпускают вообще.
«Пришлось заниматься параллельным импортом, что существенно удорожает закупаемое оборудование и увеличивает объём инвестиционных расходов для создания новых фитнес-клубов или смены оборудования в действующих. Частично рынок переориентировался на Корею и Китай, и большая часть закупается там. С точки зрения качества этого оборудования мы пока только тестируем и собираем отзывы. Но особенной разницы клиенты пока не видят», — сказала Киселева.
Собеседница отметила, что фитнес-клубы премиум сегмента решили не рисковать качеством тренажёров и начали закупать оборудование по параллельному импорту у привычных поставщиков. Это существенно ударило по инвестиционным расходам, но другого выхода они пока не видят.
«То, что производится на российском рынке, не соответствует привычным стандартам отрасли, а объёмы производств недостаточны, чтобы закрыть потребности рынка», — заметила эксперт.
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#китай
#фитнес
#оборудование
#импорт
#импортозамещение
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Российским киберспортсменам не выплатили приз в $200 тысяч из-за гражданства
27 сентября 2023, 14:07

Фото: IStock/Kerkez

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико, стали победителями чемпионата по компьютерной игре Fortnite, но приз в 200 тысяч долларов им не выплатили.
Игроков дисквалифицировали из-за российского гражданства, пишет sportskeeda.com.
 
Представители компании Epic Games заявили, что Россия находится в списке государств с ограниченным доступом к призам. Абдрахманов и Люсико ответили, что живут и играют из Белоруссии, а эта страна не попала в данный перечень, но решение не изменили.

При этом 28 августа Международная федерация киберспорта дала разрешение российским киберспортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом и гимном.

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#спорт
#киберспорт
#политика
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Функционер Камоцци: Сейчас Бабич играет лучше Джикии, это нужно принять
27 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/matimix

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал игру «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
По мнению Камоцци, на данный момент «Спартак» находится в хорошей форме. Камоцци отметил, что сейчас клуб может обыграть любую команду РПЛ.

«Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — так Камоцци прокомментировал «РБ Спорту» нахождение Джикии на скамейке.

Напомним, Георгий Джикия — чемпион РФ, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Спартака». 

Ранее Предприниматель Серг­ей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у «Спартака» нет будущего.

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