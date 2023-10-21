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Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию

21 октября 2023, 01:52
Фото: iStock/PaSta77

Фото: iStock/PaSta77

Российский борец вольного стиля Георгий Окороков решил сменить гражданство для участия в летних Олимпийских играх-2024, и теперь будет выступать за Австралию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, и он является частью их высокопрофессиональной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — говорится в заявлении Австралийского олимпийского комитета (АОК).

Отмечается, что спортсмен получит гражданство в ускоренном режиме, чтобы помочь Австралии завоевать медали на предстоящих Играх в Париже в вольной борьбе. При этом ему придется отказаться от российского паспорта.


Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны.

Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

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#борьба
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Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» будут регулярно проводить в Подмосковье
20 октября 2023, 21:20

Фото: Минспорт МО

Подмосковный Минспорт и Автономная некоммерческая организация «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и вице-президент АНО «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Алексей Чикунов подписали соглашение на XI международном форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. 
«От нашего региона в соревнованиях ежегодно участвуют более 1 тыс детей – 40 команд. Прошедшим летом подмосковная команда «Атлант» стала победителем всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди женских команд 2009-2010 годов рождения. Губернатор уделяет большое внимание развитию детского спорта, и в предстоящем сезоне мы будем рады принимать финальный этап в Подмосковье», – отметил Абарёнов. 
Предмет соглашения – сотрудничество в организации и проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Московской области, создание условий для занятий хоккеем и кадровое обеспечение хоккейной отрасли региона.
 
В 2023 году региональный этап соревнований «Золотая шайба» прошёл в Подольске. Команды из Подмосковья области ежегодно участвуют во всероссийском этапе по всем возрастным категориям.  

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IBSA: Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

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#минспорт мо
#хоккей
#дети
#подмосковье
#московская область
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IBSA: Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Международная федерация спорта слепых (IBSA) временно приостановила членство в ней России и Белоруссии, об этом сообщается на сайте организации.
Членство в федерации России и Белоруссии частично приостановили на два года. При этом, в IBSA отметили, что не будут выступать против участие российских параспортсменов в международных соревнованиях на индивидуальной основе. 

Напомним, 29 сентября Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Как объяснили представители организации, такое решение было принято на основании нарушения Россией конституционных обязательств членства в IPC.

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Тренер Канарейкин: регресс «Вашингтона» негативно влияет на Овечкина
20 октября 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин заявил, что ослабление «Вашингтон Кэпиталз» вредит хоккеисту Александру Овечкину.
«Ослабление команды не идёт на пользу Овечкину. Результат будет меняться, надо набраться терпения, чтобы дождаться побед. Здесь на Овечкина как на лидера и ветерана ложится дополнительная ответственность. И, кроме того, Александр умеет и любит забивать. Команда должна работать под ним, а он уже как наконечник копья решает судьбу матчей», — заявил в беседе с Газета.ру Канарейкин.

Ранее известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.

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Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo
20 октября 2023, 15:35

Фото: Istockphoto / dimamorgan12

22 октября в Можайском городском округе состоится экологический велозаезд «ЧистоВело», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Заезд станет четвёртым стартом серии Gran Fondo в Подмосковье в этом сезоне.
Изначально экологический велозаезд должен был пройти ещё 8 октября, однако был перенесён из-за плохой погоды.
 
Мероприятие серии Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны. В центре поля расположено главное здание военно-исторического музея.
 
В рамках заезда будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон» и организован раздельный сбор отходов, пройдут экопросветительские мероприятия.
 
Для участников подготовили четыре дистанции – 10 км для детей вместе с родителями, 20, 40 и 60 км - для взрослых. На трассе организуют точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.

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Агент Бабаев заявил о кризисе «Вашингтона Кэпиталз»
20 октября 2023, 15:30

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.
«Какой-то период не набирать очки – нормальное явление для хоккеистов. Никаких проблем в этом нет. В прошлом году у Никиты Кучерова было то же самое, потом он свои очки набрал. Всё встанет на свои места. Кризис у «Вашингтона» идет давно. Нужно делать ротацию, менять игроков, что-то должно происходить. Посмотрим – у команды новый тренер и могут быть какие-то изменения», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Бабаев.

Он добавил, что многим игрокам, по сути, нужно сменять обстановку, однако зачастую решение об этом принимает именно клуб и тренер, невзирая на желания спортсменов. Этот фактор также может сказываться на игре команды.

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#спорт
#тренер
#клуб
#кризис
#хоккей
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Булыкин назвал «Локомотив» фаворитом в игре с «Динамо»
20 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/matimix

Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Дмитрий Булыкин отметил, что в матче 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» фаворитом всё-таки является первый.
«В этом матче «Локомотив» выглядит фаворитом, но дерби — всегда непредсказуемо. На бумаге одно, а на поле всё иначе. Обеим командам нужны очки, они будут биться. Нас ждёт очень интересный матч, жду много голов. У «Локомотива» и «Динамо» есть проблемы в игре, конечно, но будет интересно посмотреть, кто лучше использует свои моменты в этом матче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Отметим, что встреча «Локомотива» и «Динамо» пройдёт в эту субботу, 21 октября.

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#футбол
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МОК ответил на обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
20 октября 2023, 14:45

Фото: istock / SerrNovik

Международный олимпийский комитет ответил на заявления президента РФ Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов. Информацию об этом этом сообщает NTB.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — заявили в МОК.
Напомним, глава РФ 19 октября во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что участие в Олимпийских играх стало привилегией, которую нужно заслужить какими-то политическими жестами, а не правом лучших спортсменов. 

В организации отметили, что опубликованные в марте рекомендации являются ответом на нарушение Олимпийской хартии российскими и белорусскими властями.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что футболист из Сербии Джордже Деспотович захотел получить российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов
20 октября 2023, 01:02

Фото: iStock/matimix

Футболист клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским игроком по версии портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.
Второе место занял голкипер клуба «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. На миллион меньше ценится бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, недавно перешедший в испанский клуб «Реал Сосьедад».

Далее расположились два футболиста российского ЦСКА — форвард Федор Чалов — 12 млн, и полузащитник Иван Обляков — 10 млн. В €10 млн оценивают также игрока середины поля французского «Гавра» Далера Кузяева.

По 9 млн евро стоят потенциальные трансферы нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» и Алексея Миранчука, представляющего итальянскую «Аталанту».

Наконец, девятое и десятое место в рейтинге Transfermarkt занимают Сергей Пиняев из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин, каждый ​из которых потенциально оценивается в €8 млн. Столько же ​стоят и не попавшие в топ-10 ещё один игрок московского ​«Динамо» Даниил Фомин, Дмитрий Баринов из ​«Локомотива» и Данил Глебов, играющий в клубе «Ростов».

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#рейтинг
#футбол
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В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек
19 октября 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На спортивном комплексе «Молодежный» Серебряно-Прудского городского округа состоялось Первенство Московской области по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Предварительный этап соревнований среди девушек 2009 года рождения проходил с 16 по 18 октября.

Всего в первенстве приняли участие семь подмосковных команд из Звенигорода, Наро-Фоминска , Протвино, Егорьевска, Дмитрова и Серебряных Прудов

В течение трех днем девушки поборолись за призовые места. По итогам забытых голов первое место предварительного этапа выиграла команда из города Звенигород. Серебро завоевала одна из команд Егорьевска, а бронзовым призером стал Наро-Фоминск.

Стоит отметить, что следующий круг Первенства московской области по гандболу состоится в 2024 году.

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