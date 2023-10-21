Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию

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Российский борец вольного стиля Георгий Окороков решил сменить гражданство для участия в летних Олимпийских играх-2024, и теперь будет выступать за Австралию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, и он является частью их высокопрофессиональной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — говорится в заявлении Австралийского олимпийского комитета (АОК).Отмечается, что спортсмен получит гражданство в ускоренном режиме, чтобы помочь Австралии завоевать медали на предстоящих Играх в Париже в вольной борьбе. При этом ему придется отказаться от российского паспорта.
Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.
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