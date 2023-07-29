Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

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«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду на Олимпиаду. Я думаю, меня не захотят допускать туда», —рассказал РИА Новости Евгений Рылов.22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию 25-летнего Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев. Причиной стало его участие в митинг-концерте в «Лужниках».
Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио стал победителем финального заплыва на 200 метров на спине и на дистанции 100 метров на спине.
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