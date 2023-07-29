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Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

29 июля 2023, 19:46

Фото:istockphoto/microgen

Российский пловец Евгений Рылов сообщил, что завершит профессиональную карьеру в 2024 году.
«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду на Олимпиаду. Я думаю, меня не захотят допускать туда», —рассказал РИА Новости Евгений Рылов.
22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию 25-летнего Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев. Причиной стало его участие в митинг-концерте в «Лужниках».


Также организация ввела запрет на выступления российских и белорусских пловцов даже в статусе нейтральных спортсменов.

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио стал победителем финального заплыва на 200 метров на спине и на дистанции 100 метров на спине.

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#плавание
#евгений рылов
#олимпиада
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Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам
29 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Федерация шахмат Украины рекомендует своим игрокам воздержаться от рукопожатий со спортсменами из России и Белоруссии как на будущем в Баку Кубке мира, так и на других турнирах.
«Московский Комсомолец» пишет, что рукопожатие соперников является стандартной процедурой перед началом и после завершения шахматной партии.
 
Шахматистам из Украины также рекомендовали не общаться с представителями России и Белоруссии, избегать совместных съёмок. Федерация напомнила и о необходимости критиковать на турнире СВО, заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича в качестве президента FIDE.
 
Кубок мира стартует сегодня в Баку. Россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

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#шахматы
#украина
#спорт
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Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
29 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/west

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open.
«Вcем привет! …на cледующей неделе я не cмогу принять учаcтие в турнире в Праге. Продолжу подготовку к американcким турнирам на харде. Увидимcя в Цинцинатти и на US Open», — написала теннисистка Павлюченкова в одной из социальных сетей.
28 июля информагентство ЧТК, ссылаясь на организаторов Prague Open, сообщило, что сотрудники чешской погранслужбы отказали российской теннисистке во въезде в страну.
 
Организатор Prague Open Мирослав Малы рассказал, что теннисистка была первой из российских теннисисток, которая приехала в Чехию на турнир, а остальным российским и белорусским спортсменкам «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».
 
22 июля пограничники в Польше не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву в страну на турнир WTA.

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#теннис
#спорт
#чехия
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FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан
29 июля 2023, 11:19

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Международная федерация фехтования (FIE) отменит рукопожатия после скандала, который случился на чемпионате мира.
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову со счётом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане, а после этого отказалась пожимать руку сопернице. Смирнова ждала 45 минут украинку, чтобы завершить бой согласно регламенту. В итоге Харлан дисквалифицировали.
 
Результатом инцидента стало решение Международной федерации фехтования отменить рукопожатия.
 
«Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским», — пишет итальянское издание  La Repubblica.
Ольге Харлан в виде исключения предоставили дополнительную олимпийскую лицензию, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.

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Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении

Итальянский «Ювентус» исключён из соревнований под эгидой УЕФА в сезоне-2023/24
 
#фехтование
#спорт
#украина
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Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении
29 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/cyano66

В международной шахматной федерации (FIDE) сообщили, что 35-летний Антон Демченко будет выступать на турнирах за другую страну.
Антон Демченко занимает в рейтинге FIDE 137 место. Среди его крупных достижений - победа на чемпионате Европы в 2021 году.
 
27 июля о намерении выступать под флагом Словении рассказал также российский шахматист - Владимир Федосеев.
 
В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.
 
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#гражданство
#спорт
#шахматы
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Итальянский «Ювентус» исключён из соревнований под эгидой УЕФА в сезоне-2023/24
29 июля 2023, 03:11

Фото: iStock/liosc

Футбольный клуб «Ювентус» из итальянского Турина исключен из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2023/24. Об этом 28 июля организация сообщила на своем сайте.
Из-за нарушения правил финансового fair play команда не сможет принять участие в розыгрыше футбольных соревнований в Европе в течение года. Клубу также назначили штраф в размере €20 млн евро, из них 10 млн назначены условно (их нужно будет заплатить, если годовая финансовая отчетность итальянского клуба до 2025 года не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета).

В мае апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Решение о снятии очков вынесли в рамках дела о фиктивном приросте капитала.

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#футбол
#италия
#уефа
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Депутат Журова прокомментировала приглашение украинских спортсменов в Россию
28 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Urupong

Депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала приглашение украинских спортсменов на Игры Дружбы.
Она отметила, что Игры – это исключительно спортивное соревнование, а не политическое, поэтому спортсмены из Украины будут играть наравне с остальными.

Общественная служба новостей отмечает, что украинские СМИ негативно отнеслись к приглашению их спортсменов в Россию, назвав его циничным.

Журова также заявила, что отношение к украинским спортсменам будет такое же, как и до СВО.

«Мы приглашаем спортсменов, а не политиков. Мы же не Зеленского приглашаем», – заявила депутат.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что участниками Игр дружбы станут украинские спортсмены. Также он отметил, что их безопасность гарантирована.

Игры дружбы – это международный турнир по 27 спортивным дисциплинам, который пройдёт в Казани и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.

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#спортсмены
#игры
#россия
#украина
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Статус легионеров может быть отменен для футболистов из стран БРИКС
28 июля 2023, 17:47

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футболисты из стран, входящих в БРИКС (международное объединение, союз пяти государств: России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР), могут перестать считаться легионерами в России. Об этом заявил Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Это может произойти в случае, если между странами, входящими в БРИКС, будет заключено соглашение о свободном перемещении рабочей силы, пояснил спортивный чиновник в разговоре с корреспондентом сайта «Матч ТВ». Ведь профессиональные футболисты — те же наемные работники, и если такое соглашение будет подписано, то отказ в приеме на работу спортсмена из страны, входящей в БРИКС, будет грубым нарушением такого договора.

Можно вспомнить «дело Босмана», которое навсегда изменило ход развития европейского футбола. Ранее в Европе действовало правило: в клубе не могло быть более трех иностранных и двух натурализованных игроков. Никому неизвестный и достаточно средний по уровню дарования футболист буквально взорвал европейский футбол. Дело в том, что после долгих пяти лет судебных тяжб с бельгийским клубом «Льеж», бельгийской футбольной ассоциацией и УЕФА дело дошло до Европейского суда по правам человека, который удовлетворил все три иска Босмана. С тех пор граждане Евросоюза не считаются иностранцами в любом европейском клубе. Поэтому часто можно видеть матчи, в которых за английский, например, футбольный клуб не играет ни одного англичанина.

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#уефа
#футболист
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Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами
Саблистка Харлан: Украинцы готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки
28 июля 2023, 11:44

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что ее соотечественники готовы соревноваться с россиянами, но они никогда не пожмут им руки. Об этом сообщает AFP.
Напомним, Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Украинская спортсменка заявила, что участники соревнований готовы встретиться на спортивной арене с россиянами, однако, рукопожатия будут исключены. Комментируя свою дисквалификацию, Харлан заявила, что ошибочно полагала, что у нее есть право на свое слово, но, по всей видимости это не так, заключила она.  

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#спортсмены
#право
#украина
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Подмосковный пловец завоевал золото в финале Кубка России
28 июля 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из Московской области занял первое место в третий соревновательный день финала Кубка России по плаванию.

Спортсмен из Московской области Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На этой дистанции спортсмен из Подмосковья обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. 

На данный момент, сборная Подмосковья завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В этом году финал Кубка России по плаванию проходит с 25 по 30 июля в Казани.

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