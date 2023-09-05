Российский футболист Кокорин перешёл в кипрский «Арис»

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа
Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» сообщает, что российский нападающий Александр Кокорин покинул ФК в Италии и перешёл в «Арис» на Кипре.
Уточняется, что «Фиорентина» временно передала права на Кокорина «Арису».
Александр Кокорин играл за итальянскую «Фиорентину» с января 2021 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В прошлом сезоне он играл в аренде в «Арисе». С этой командой он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. К тому же, вместе с кипрской командой он стал победителем национального первенства.
Ранее тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок ФК и сборной России Алан Дзагоев планирует в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он временно продолжает тренировки с командой ЦСКА.
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Александр Кокорин играл за итальянскую «Фиорентину» с января 2021 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В прошлом сезоне он играл в аренде в «Арисе». С этой командой он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. К тому же, вместе с кипрской командой он стал победителем национального первенства.
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Анастасия Чинкова