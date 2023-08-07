Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Российский футболист Пруцев отказался от предложения выступать за сборную Сербии

Российский футболист Пруцев отказался от предложения выступать за сборную Сербии

07 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался играть за сборную Сербии U-21.
Sport24 пишет, что в конце мая нынешнего года отец Егора Пруцева рассказал, что футболист получил сербское гражданство. Игрок уже два раза выступал за молодежную сборную России.

Егор Пруцев оказался в сербской команде летом 2022 года. Провёл 6 матчей в сезоне-2022/23. До этого выступал за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Интерес к игроку проявлял швейцарский «Базель».


Контракт Пруцева с сербским клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в €600 тысяч.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» вновь стала чемпионом Сербии. Белградский клуб-самая титулованная команда Сербии.

Старший брат Егора играет за московский «Спартак» с зимы прошлого года. В текущем сезоне РПЛ Данил Пруцев сыграл только в одном матче.

Читайте также:

45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Футболист Гвардиол из Хорватии стал самым дорогим игроком в истории футбола


#футбол
#гражданство
#спорт
Читайте нас в
Женская команда «Зоркий» выиграла этап чемпионата России по пляжному волейболу
07 августа 2023, 10:00

Фото: Минспорт МО

Женский волейбольный клуб «Зоркий» занял первое место на XII этапе чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В финале спортсменки из Красногорска обыграли москвичек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В решающем матче Александре Моисеевой и Екатерине Сырцевой из ВК «Зоркий» противостояли соперницы из столичного клуба «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подмосковных волейболисток.
«Соперницы шли впритирку на протяжении всех трёх сетов: 22:20, 13:21, 13:15, но собрались и «дожали». Итог – наша победа!», – прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Этап проходил 3-6 августа в Волгограде на площадках стадиона «Динамо». В соревнованиях участвовали 12 команд. За награды боролись пять женских тандемов из Москвы, Московской и Калининградской областей, а также из Китая. Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей.

Читайте также:

«Балтика» одержала первую победу в РПЛ

Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанёс поражение ярославскому «Шиннику»

Завершился Кубок Дубны по воднолыжному спорту


 

#спорт
#волейбол
#женщины
#чемпионат россии
#минспорт мо
#депутат
#госдума
#сергей колунов
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
«Балтика» одержала первую победу в РПЛ
«Балтика» одержала первую победу в РПЛ, обыграв «Факел» со счетом 2:1
06 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto / Rost-9D

Калининградская «Балтика» выиграла воронежский «Факел» в третьем туре Российской премьер-лиги, передает корреспондент «Ленты.ру».
Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:1. На восьмой минуте защитник гостей Василий Черов забил автогол. На 14-й минуте хавбек Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил второй гол и позволил «Балтике» лидировать.

Отметим, что «Балтика» недавно в РПЛ и находится на десятом месте, набрав три очка после игры с «Факелом». Калининградская команда находится на 16 месте в РПЛ, не имея ни одного очка. 
 
Читайте также: 

Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. 

Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин. 

Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены. 

#кхл
#игра
#счёт
#рпл
#игры
#калининград
Читайте нас в
Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
«Матч ТВ»: Владимир Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
06 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto JohnAlexandr

Перешедший в «Авангард» нападающий Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги. Как передает телеканал «Матч ТВ», в «Авангарде» 27-летнему спортсмену будут платить более 100 миллионов рублей за сезон.
В результате, Владимир за три года игры получит минимум 300 миллионов рублей. И это без учета бонусов, которые составят более 100 миллионов рублей. Таким образом, Ткачев станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. 

Напомним, что хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым высокооплачиваемым защитником в истории футбола после перехода в команду «Манчестер Сити».

Читайте также: 

Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин. 

Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены. 

Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику». 
#химки
#кхл
#фк химки
#игры
#футболист
Читайте нас в
Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
06 августа 2023, 14:24

Фото:iStock/SergeyPankratov

Вениамин Мандрыкин скончался после инфаркта в 41 год.
В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
 
Футболист выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а потом и в 2007 году. Трижды выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четыре раза становился обладателем Кубка страны.
 
Вениамин Мандрыкин успел поиграть за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». Два раза выступал в матчах за сборную России.

Читайте также:

Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько

18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях

Умер испанский военный журналист Рамон Лобо
#футбол
#спортсмены
Читайте нас в
Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены
06 августа 2023, 12:59

Фото:istockphoto/microgen

Международная федерация плавания (World Aquatics) решила отменить этап Кубка мира по плаванию на открытой воде. Причиной стал высокий уровень загрязнения в Сене.
«После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остаётся ниже допустимых стандартов. После консультаций этап Кубка мира по плаванию на открытой воде решено отменить», — сказано в заявлении World Aquatics.
Ранее сообщалось, что пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время.

В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.

Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.

Читайте также:

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

В Подмосковье профессиональный пловец оказался в реанимацию после тренировки в бассейне

Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе




#франция
#париж
#плавание
Читайте нас в
Лукашенко назвал санкции в отношении спортсменов из Белоруссии и России слабостью Запада
05 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада в отношении российских и белорусских спортсменов означают попытку других государств вычеркнуть конкурентов из мирового спорта. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минске в субботу, 5 августа, проходит торжественное открытие II Игр стран СНГ на стадионе «Минск-Арена». В соревнованиях по 20 видам спорта примут участие спортсмены из 22 стран. Игры пройдут с 4 по 14 августа в нескольких городах Белоруссии.

Александр Лукашенко поблагодарил глав государств, спортсмены которых присутствуют на Играх. Он заявил, что это мероприятие внесёт большой вклад в будущее, а представители Запада, которые всячески пытаются помешать этому своими санкциями, должны увидеть, что никакие ограничения не помешают российским и белорусским спортсменам заниматься своим делом.

Также, по его словам, попытка вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта – это слабость и страх. Запад признаёт силу ценностей стран СНГ, которых, по его мнению, придерживаются и простые европейцы и американцы.

Читайте также:

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США

Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA
#александр лукашенко
#спорт
#игры
#санкции
Читайте нас в
Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику»
05 августа 2023, 19:08

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В рамках четвертого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги в Ярославле прошел матч между местным «Шинником» и «Химками». Подмосковные футболисты сумели одержать победу на поле соперника со счетом 2:1.
Игра была в целом равной. Ярославцы больше владели мячом, но до серьезных угроз воротам химчан дело не доходило. На 20-й минуте в одной из редких контратак защитник «Химок» Олег Исаенко открыл счет. Через 11 минут игрок «Шинника» сравнял счет. Казалось, команды так и уйдут на перерыв при ничейном результате, однако на второй добавленной к первому тайму минуте Захар Волков вывел подмосковных футболистов вперед. Во втором тайме зрители голов не увидели. После четырех туров «Химки» идут на седьмом месте в таблице с шестью очками.

На выездной матч четвертого тура футбольный клуб «Химки» организовал для болельщиков бесплатный автобус. Фанаты отправились в Ярославль ранним утром. В следующем туре подмосковный клуб примет на «Арене Химки» московскую «Родину». Билеты на матч можно приобрести на сайте клуба. Карта болельщика не требуется.

Читайте также:

Акинфеев не стал критиковать Фернандеса и Медину за переход в другие футбольные клубы

Более 120 спортсменов собрал фестиваль пляжного бадминтона в Химках

ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России

#химки
#автобус
#карта
#зрители
#матч
#клуб
#игра
#билеты
#счёт
#футбол
Читайте нас в
Четыре украинских киберспортсмена получили бан от своей федерации за игру с россиянами
05 августа 2023, 16:20

Фото: istockphoto/Smederevac

Федерация киберспорта Украины (UEFS) запретила игрокам Team Spirit по Dota 2 Мирославу Mira Колпакову и Илье Yatoro Мулярчуку выступать на украинских турнирах и представлять страну на международных соревнованиях. Также бан получили Игорь w0nderful Жданов и Мирослава zont1x Плахотня.
Причина отстранения игроков состоит в том, что они выступали или выступают в одной команде с россиянами, сообщает издание cybersport. Также на сайте федерации было указано, что такое решение было принято в том числе из-за недостаточно активной политической позиции киберспортсменов.

Формально UESF не может оказывать влияние на организаторов крупных соревнований по Dota 2 и CS:GO, так что киберспортсмены смогут продолжить участвовать в крупнейших турнирах без каких-либо ограничений. Однако после их возвращения домой может последовать запрет на выезд за пределы Украины для участия в международных соревнованиях. Украина в очередной раз доказала, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далеком прошлом.

Читайте также:

Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов

Киберспортивная команда «ТРВ» из Пушкина выиграла турнир «Кубок Победы»

Верховная Рада потребовала у FIE пожизненной дисквалификации фехтовальщицы Смирновой

#спорт
#украина
#запрет
Читайте нас в
Футболист Гвардиол из Хорватии стал самым дорогим игроком в истории футбола
05 августа 2023, 16:04

Фото: iStock/Steevy84

Хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола после перехода в «Манчестер Сити». Об этом написало издание Sky Sports.
Сообщается, что игрока купили за 90 млн евро и заключили с ним контракт на пять лет.

До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиол с 2021 года играл за «Лейпциг», до этого он был игроком хорватского «Динамо». Гвардиол – двухкратный обладатель Кубка Германии и бронзовый призёр чемпионата мира-2022.

Издание напоминает, что до него самым дорогим футболистом был Харри Магуайр, которого «Манчестер Юнайтед» купил за 87 млн евро.

Читайте также:

Футболист из Узбекистана Файзуллаев перешёл в ЦСКА

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру
#футбол
#спорт
#хорватия
#великобритания
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников