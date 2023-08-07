Российский футболист Пруцев отказался от предложения выступать за сборную Сербии

Фото: istockphoto/Rost-9D
Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался играть за сборную Сербии U-21.
Sport24 пишет, что в конце мая нынешнего года отец Егора Пруцева рассказал, что футболист получил сербское гражданство. Игрок уже два раза выступал за молодежную сборную России.
Егор Пруцев оказался в сербской команде летом 2022 года. Провёл 6 матчей в сезоне-2022/23. До этого выступал за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Интерес к игроку проявлял швейцарский «Базель».
Контракт Пруцева с сербским клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в €600 тысяч.
В прошлом сезоне «Црвена Звезда» вновь стала чемпионом Сербии. Белградский клуб-самая титулованная команда Сербии.
Старший брат Егора играет за московский «Спартак» с зимы прошлого года. В текущем сезоне РПЛ Данил Пруцев сыграл только в одном матче.
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Егор Пруцев оказался в сербской команде летом 2022 года. Провёл 6 матчей в сезоне-2022/23. До этого выступал за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Интерес к игроку проявлял швейцарский «Базель».
В прошлом сезоне «Црвена Звезда» вновь стала чемпионом Сербии. Белградский клуб-самая титулованная команда Сербии.
Старший брат Егора играет за московский «Спартак» с зимы прошлого года. В текущем сезоне РПЛ Данил Пруцев сыграл только в одном матче.
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Мария Фирсова