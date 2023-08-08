Российский футбольный союз назвал 33 лучших по итогам сезона 2022-2023

В субботу, 12 августа, во Всероссийский День физкультурника, в парке имени легендарной Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе состоится День Спорта, организованный беговым сообществом Уралхим Run Factory, лыжным сообществом Уралхим Ski Factory и международной лигой Ural FC.

Участники смогут принять участие в забегах на 1000 метров, гонке на лыжероллерах на 1000 метров, а также проведут детский заезд на лыжероллерах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.





Для гостей мероприятия подготовили занятия йогой, мастер-классы по самообороне, скандинавской ходьбе, цигуну и семейные соревнования.

Юных гостей события будут развлекать с помощью детской анимации.

В конце мероприятия пройдет розыгрыш призов.

Принять участие в соревнованиях можно абсолютно бесплатно по регистрации. Чтобы принять участие в мастер-классах нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Run Factory или на сайте.

Регистрация уже началась. Начало мероприятия в 08:00.

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