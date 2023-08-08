Российский футбольный союз назвал 33 лучших по итогам сезона 2022-2023

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Вот кто еще вошел в список лучших игроков прошлого сезона. Вратари: 2. Илья Лантратов («Локомотив»), 3. Илья Помазун («Урал»). Правые защитники: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»), 2. Милан Гаич (ЦСКА), 3. Сергей Волков («Краснодар»). Правые центральные защитники: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА), 2. Родригао («Зенит»), 3. Виллиан Роша (ЦСКА). Левые центральные защитники: 1. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА). Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»), 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»), 3. Даниил Хлусевич («Спартак»). Правые полузащитники: 2. Иван Обляков (ЦСКА), 3. Сергей Пиняев («Локомотив»). Левые центральные полузащитники: 1. Вильмар Барриос («Зенит»), 2. Руслан Литвинов («Спаотак»), 3. Даниил Глебов («Ростов»). Правые центральные полузащитники: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 2. Вендел («Зенит»), 3. Далер Кузяев («Зенит»). Левые полузащитники: 1. Клаудиньо («Зенит»), 2. Квинси Промес («Спартак»), 3. Андрей Мостовой («Зенит»). Правые нападающие: 1. Джон Кордоба («Краснодар»), 2. Александр Соболев («Спартак»), 3. Артем Дзюба («Локомотив»). Левые нападающие: 1. Федор Чалов (ЦСКА), 2. Константин Тюкавин («Динамо»), 3. Николай Комличенко («Ростов»).
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