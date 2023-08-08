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Российский футбольный союз назвал 33 лучших по итогам сезона 2022-2023

08 августа 2023, 21:49

Фото: istockphoto/alphaspirit

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список 33-х лучших игроков по итогам прошлого сезона. В него вошли Малком, Дзюба и Акинфеев.

Ставший лучшим игроком прошлого чемпионата бразилец с российским паспортом Фелипе Малком предсказуемо возглавил рейтинг правых полузащитников, передает «Чемпионат». Недавно уехавший в Саудовскую Аравию форвард уже забил первый мяч за свой новый клуб «Аль-Хиляль». Лучшим вратарем был назван Игорь Акинфеев.

Вот кто еще вошел в список лучших игроков прошлого сезона. Вратари: 2. Илья Лантратов («Локомотив»), 3. Илья Помазун («Урал»). Правые защитники: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»), 2. Милан Гаич (ЦСКА), 3. Сергей Волков («Краснодар»). Правые центральные защитники: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА), 2. Родригао («Зенит»), 3. Виллиан Роша (ЦСКА). Левые центральные защитники: 1. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА). Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»), 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»), 3. Даниил Хлусевич («Спартак»). Правые полузащитники: 2. Иван Обляков (ЦСКА), 3. Сергей Пиняев («Локомотив»). Левые центральные полузащитники: 1. Вильмар Барриос («Зенит»), 2. Руслан Литвинов («Спаотак»), 3. Даниил Глебов («Ростов»). Правые центральные полузащитники: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 2. Вендел («Зенит»), 3. Далер Кузяев («Зенит»). Левые полузащитники: 1. Клаудиньо («Зенит»), 2. Квинси Промес («Спартак»), 3. Андрей Мостовой («Зенит»). Правые нападающие: 1. Джон Кордоба («Краснодар»), 2. Александр Соболев («Спартак»), 3. Артем Дзюба («Локомотив»). Левые нападающие: 1. Федор Чалов (ЦСКА), 2. Константин Тюкавин («Динамо»), 3. Николай Комличенко («Ростов»).

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Американский боксер-тяжеловес Джонсон изменил имя в честь президента России
08 августа 2023, 20:20

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Выступающий в тяжелом весе американский боксер-профессионал Кевин Джонсон изменил свое имя в честь президента России Владимира Путина. Теперь спортсмена официально зовут Кевин Владимирович Путин.
В беседе с сайтом «Рен ТВ» спортсмен рассказал, что хотел оказать уважение российскому президенту и поэтому решил изменить имя. Он сообщил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. 

«Теперь я без всяких шуток на 100% русский!», — заявил боксер.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба» Джонсон проведет бой с российским боксером Марком Петровским. Предыдущего соперника, турка Айдина Йилдирима, Кевин Владимирович победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ранее после победы над россиянином Вячеславом Дациком Джонсон прямо с ринга обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил дать ему российское гражданство. Боксер и до этого неоднократно признавался в любви к России и заявлял, что именно здесь собирается строить свою карьеру.

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#гражданство
#спортсмен
#рф
#владимир путин
#бокс
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Чешский хоккеист Шулак рассказал об угрозах после переезда в Россию
08 августа 2023, 14:40

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Защитник из Чехии Либор Шулак выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска. Когда он только приехал в КХЛ и подписал контракт с командой «Адмирал» (Владивосток), ему стали часто поступать сообщения в соцсетях с руганью и угрозами.
Об этом хоккеист рассказал в беседе с изданием «Спорт Экспресс». Шулак также добавил, что ему раньше часто звонили из Чехии и поливали грязью в разговорах за то, что он уехал играть в Россию. Потом угрожающих звонков и сообщений стало меньше, а в последнее время они и вовсе прекратились. Спортсмен предположил, что на родине смирились с его выбором и решили оставить его в покое.

Игрок также рассказал, что после того, как он решил продолжить выступления в России, его перестали приглашать в сборную Чехии, несмотря на то, что в «Адмирале» он провел лучший сезон в карьере. Отлучение от сборной было, конечно, очень неприятным и тяжелым событием. Ведь для каждого спортсмена является особой честью выступление за сборную команду родной страны. Однако чешская федерация хоккея запретила тренерам приглашать игроков, выступающих за российские клубы. Либор Шулак сказал, что теперь ему остается только вместе с детьми переживать за выступления сборной на стадионе или у телевизора.

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#спорт
#страны
#спортсмен
#хоккей
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Костомарову установили новые протезы для бега
Фигуристу Костомарову установили новые протезы для бега
08 августа 2023, 14:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему установили новые протезы для бега. Этой информацией звезда российского спорта поделился в своем Telegram-канале.
«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», - прокомментировал ситуацию Костомаров.

На размещенном в интернете видео фигурист прыгает на месте и бегает по тренажерному залу. Он заявил, что даже вспотел, впервые за полгода совершив легкую пробежку. 
Ранее Пеков рассказал, что олимпийскому чемпиону по фигурному Роману Костомарову сейчас делают ручные протезы.

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#роман костомаров
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Минобороны Нидерландов запретило своим солдатам участвовать в соревнованиях с россиянами
08 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/stormwatch153

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен запретила голландским военнослужащим принимать участие в спортивных соревнованиях с российскими и белорусскими солдатами. Об этом сообщает телеканал NOS.
Уточняется, что такое решение было принято после участия голландских солдат в совместных с российскими военнослужащими соревнованиях по дзюдо в Доминиканской Республике.

Такие состязания проводятся Международным советом военного спорта, который не может исключить ни одну из 140 стран-участниц. Однако страна-организатор может самостоятельно принять решение о приглашении конкретной страны.

Оллонгрен также объяснила фотографию, на которой голландские и российские солдаты стоят рядом и держат флаги своих стран. По словам, министра обороны Нидерландов, это произошло из-за определённого правила постановки участников по алфавитному порядку названий стран на французском языке.

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#нидерланды
#военные
#соревнования
#спорт
#ограничения
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Мужество российского спортсмена восхитило американцев
Американские болельщики стоя аплодировали россиянину, дошедшему до финала соревнований с переломом ноги
08 августа 2023, 00:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский спортсмен Роман Хренников занял третье место в соревнованиях CrossFit Games, несмотря на сломанную ногу.
Перенеся  столь тяжелую травму, сибиряк Хренников выполнял такие сложные упражнения, как прыжки со скакалкой, перетягивание каната и различные элементы на брусьях. И всё это время зал стоя аплодировал мужеству и ловкости российского спортсмена.

По итогу соревнований Роман потерял второе место, которое занимал по итогу первых девяти упражнений — но все же сумел остаться на пьедестале. На награждение он дошел самостоятельно, но уже с фиксатором на ноге.

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#россия
#сша
#спортсмены
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12 команд съехались на «Кубок Александра Овечкина» в Красногорск
07 августа 2023, 18:42

Фото: Минспорт МО

В Красногорске стартовал пятый по счёту хоккейный турнир среди детско-юношеских команд «Кубок Александра Овечкина». До 12 августа за главный трофей соревнований на Арене имени Владимира Петрова поборются 12 команд из восьми регионов России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Это знаковый турнир не только для Московской области, но и для детского хоккея в нашей стране в целом. Для воспитанников спортивных секций это возможность для команды заявить о себе и получить главный трофей из рук легенды отечественного хоккея Александра Овечкина. Его пример вдохновляет тысячи мальчишек заниматься спортом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Предварительные этапы соревнований стартовали 7 августа. 10 августа начнётся стадия плей-офф, а финальные игры состоятся 12 августа. Московскую область на турнире представляют клубы «Витязь», «Балашиха» и «Атлант».
 
В финальный день «Кубка Александра Овечкина» состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.
 
12 августа, попасть на трибуны можно будет только по пригласительным билетам. Заявку необходимо оформить на сайте турнира.
 
Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. По числу участников, географии команд и уровню организации это один из лучших детско-юношеских хоккейных турниров страны.

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Открылась регистрация зрителей на финальные матчи «Кубка Александра Овечкина»

Стартовала регистрация на День спорта, который пройдет в парке Лазутиной

На «Всемирных играх Дружбы» в Серпухове ждут более 15 тыс любителей спорта
 

 



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Стартовала регистрация на День Спорта, который пройдет в парке Лазутиной
07 августа 2023, 18:18

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В субботу, 12 августа, во Всероссийский День физкультурника, в парке имени легендарной Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе состоится День Спорта, организованный беговым сообществом Уралхим Run Factory, лыжным сообществом Уралхим Ski Factory и международной лигой Ural FC.

Участники смогут принять участие в забегах на 1000 метров, гонке на лыжероллерах на 1000 метров, а также проведут детский заезд на лыжероллерах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.


Для гостей мероприятия подготовили занятия йогой, мастер-классы по самообороне, скандинавской ходьбе, цигуну и семейные соревнования. 

Юных гостей события будут развлекать с помощью детской анимации. 

В конце мероприятия пройдет розыгрыш призов.

Принять участие в соревнованиях можно абсолютно бесплатно по регистрации. Чтобы принять участие в мастер-классах нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Run Factory или на сайте.

Регистрация уже началась. Начало мероприятия в 08:00.

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#мероприятия
#спорт подмосковья
#праздник
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На «Всемирных играх Дружбы» в Серпухове ждут более 15 тыс любителей спорта
07 августа 2023, 16:00

Фото: Минспорт МО

В Серпухове 12 августа проведут «Всемирные игры Дружбы», приуроченные ко Дню физкультурника. Ожидается, что их участниками станут более 15 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль пройдёт на двух площадках. На площади Ленина состоится торжественная церемония открытия игр. Гостей и участников поприветствует президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлёв. Соревновательная часть программы начнётся «Боксзабегом» на 5 тыс метров. В нём смогут принять участие начинающие и спортсмены-любители, женщины и мужчины в 12 категориях. 
 
А на городском пляже для жителей и гостей Серпухова проведут соревнования по различным дисциплинам, шоу на воде и суше, выступления артистов, блогеров и звёзд эстрады. В программе – состязания по вейкборду, пляжному волейболу, футболу, перетягиванию каната, боксу, борьбе на песке, армрестлингу, силовому троеборью, прыжкам в длину и силе удара. Для маленьких любителей спорта организуют детский забег. 
 
Общий призовой фонд мероприятия составит 20 млн рублей. 
 
Специальным гостем фестиваля станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, бывший обладатель абсолютного рекорда страны в становой тяге, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Он проведет соревнования по силовому экстриму.
 
В рамках развлекательной программы перед участниками и гостями выступят Мари Краймбрери, Аннет Сай, Ольга Серябкина, Чаян Фамали, ЗОМБ, ERSHOV, Егор ШИП, Amigo и другие.
 
Подробная информация о мероприятии – на сайте. Предварительная регистрация участников на сайте обязательна. Для участия в «Играх Дружбы» необходима медицинская справка с подписью и печатью врача, которая действует в течение полугода со дня выдачи. 

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#московская область
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Российский футболист Пруцев отказался от предложения выступать за сборную Сербии
07 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался играть за сборную Сербии U-21.
Sport24 пишет, что в конце мая нынешнего года отец Егора Пруцева рассказал, что футболист получил сербское гражданство. Игрок уже два раза выступал за молодежную сборную России.
 
Егор Пруцев оказался в сербской команде летом 2022 года. Провёл 6 матчей в сезоне-2022/23. До этого выступал за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Интерес к игроку проявлял швейцарский «Базель».
 
Контракт Пруцева с сербским клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в €600 тысяч.
 
В прошлом сезоне «Црвена Звезда» вновь стала чемпионом Сербии. Белградский клуб-самая титулованная команда Сербии.
 
Старший брат Егора играет за московский «Спартак» с зимы прошлого года. В текущем сезоне РПЛ Данил Пруцев сыграл только в одном матче.

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