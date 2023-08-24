Российский футбольный союз опубликовал полный состав на сентябрьский сбор в Новогорске

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Сборная России по футболу назвала полный список спортсменов на сентябрьский сбор, который пройдёт с 4 по 12 сентября в Новогорске. Об этом сообщает Российский футбольный союз на своём сайте.
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Сергей Волков («Краснодар»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков, Максим Мухин (оба – ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако»).
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Информация о товарищеских матчах сборной России появится позже.
Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА анонсировал переход нападающего из мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Он подписал контракт с российским клубом на четыре года. Также ему предоставлена возможность продлить его ещё на один год.
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Полузащитники: Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков, Максим Мухин (оба – ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Информация о товарищеских матчах сборной России появится позже.
Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА анонсировал переход нападающего из мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Он подписал контракт с российским клубом на четыре года. Также ему предоставлена возможность продлить его ещё на один год.
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Анастасия Чинкова