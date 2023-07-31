Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет

Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет

31 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/inga

Гандболист белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщил тренер команды Сергей Крамской.
«Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани - третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок», - цитирует РИА Новости Крамского.

По словам тренера, спортсмен год назад получил травму колена, и команда ждала его возвращения. Позже стало известно о страшном заболевании гандболиста.


По словам Крамского, прощание состоится 1 августа в 13:00 в областной больнице Белгородской области. Похоронят Задорожного в станице Старощербиновской Краснодарского края.

Читайте также:

Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО

Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза

18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
#прощание
#соревнования
#новости
#игры
#спортсмен
#футболист
#ефремов
Читайте нас в
Более 120 спортсменов собрал фестиваль пляжного бадминтона в Химках
31 июля 2023, 17:41

Фото: администрация г. о. Химки

Свыше 120 человек приняли участие в открытом турнире по пляжному бадминтону AirBadminton Fest, который прошёл на берегу канала им. Москвы в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В играх участвовали мастера спорта, продвинутые любители и группы, а также начинающие. За пять часов были разыграны четыре комплекта наград.

Для гостей была организована развлекательная программа. Перед каждым матчем проходил обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова.    

Дисциплина «Эйр-бадминтон» – расширение пляжной версии игры международной Федерации бадминтона. Она подразумевает более тяжёлый волан и больший размер площадки, что позволяет играть на открытом воздухе при любой погоде. Разработка была внедрена для того, чтобы заниматься не только в залах, но и на открытом воздухе. В Химках турнир проходит в третий раз.

Для профессионалов провели специальные конкурсы на меткость. Нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке. 

Ранее жители обратились к главе округа Дмитрию Волошину с просьбой организовать для них бадминтон на пляже. С тех пор это стало доброй традицией.

Читайте также: 

ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России

Глава Химок проверил дворы и соцобъекты в Кутузовском

Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации




 

#подмосковье
#московская область
#спорт
#химки
#дмитрий волошин
Читайте нас в
ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России
31 июля 2023, 11:42

Фото: администрация г. о. Химки

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура Первой лиги чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Первую победу красно-чёрным принёс полузащитник Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти на 87-й минуте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Благодаря победе подопечные Андрея Талалаева заняли девятую строчку, набрав три очка в трёх играх. В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.
 В этом году болельщики «Химок» смогут поддержать команду в разных регионах страны – Тольятти, Грозном, Туле, Астрахани, Махачкале, Красноярске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ленинградской области, Хабаровске, Саратове, Новороссийске, Ярославле и Москве. Для посещения игр карта болельщика не нужна.

Читайте также: 

Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации

Ученица химкинского лицея выиграла «Путешествие мечты» в финале конкурса «Большая перемена»

В Химках почтили память погибших детей Донбасса 

#химки
#фк химки
#футбол
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США
30 июля 2023, 19:02

Фото:istockphoto/FS-Stock

Российская теннисистка Алина Корнеева не сможет принять участия в Открытом чемпионате США (US Open), который стартует 28 августа и завершится 10 сентября в Нью-Йорке.
«Я не буду играть на чемпионате США, потому что мы не успели сделать визу в срок. Но все в порядке, это не последний US Open», —прокомментировала ситуацию Алина Корнеева.
30 июля Корнеева одержала победу на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в португальском городе Фигейра-да-Фош. В финале ей удалось обыграть Кароль Монне из Франции. Корнеева в 2023 году выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд: Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне 16-летняя теннисистка добралась до 1/2 финала юниорского турнира.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Алина Корнеева находится на 326 месте.

Читайте также:

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA

Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой
#теннис
#спорт
#спортсмены
Читайте нас в
Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей
30 июля 2023, 16:16

Фото:istockphoto/Anna_Anikina

Летние Олимпийские игры состоится в 2024 году в Париже, но Россия придумала им свою альтернативу: «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта
Baza пишет, что «Всемирные игры дружбы» могут состояться в июне 2024 года во время ПМЭФ. Основной соревновательной площадкой станет Москва, а в Екатеринбурге пройдут турниры по водным видам спорта, лёгкой атлетике и дзюдо. В обоих городах подготовят масштабную культурную программу.
 
Baza сообщает, что, по подсчётам Минспорта, на «Всемирные игры» нужно потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальные средства — из других источников.
 
По словам организаторов, «Всемирные игры» должны популяризовать спорт и позволить российским спортсменам продолжить карьеру. Из-за решений МОК спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом ни в парижской Олимпиаде, ни в Играх-2026 года, которые пройдут в Милане.

Читайте также:

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан
#спорт
#олимпиада
#паралимпийские игры
Читайте нас в
Марокканская футболистка Бензина впервые в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
30 июля 2023, 15:39

Фото:istockphoto/dragana991

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина является первой женщиной, которая сыграла на чемпионате мира в хиджабе.
Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Защитница вышла на поле в хиджабе в матче против сборной Южной Кореи. Марокканская команда победила со счетом 1:0. В группе H команда Марокко на третьем месте. В активе сборной есть три очка. 

Турнир стартовал 20 июля и закончится 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, объясняя это тем, что высока вероятность травмы головы или шеи. В 2014 году запрет сняли. 

Читайте также:

Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году

Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
#футбол
#женщины
#спорт
Читайте нас в
Красногорские волейболистки победили на турнире в Солнечногорске
30 июля 2023, 15:09

Фото: Администрация Солнечногорского г.о.

Открытый турнир Солнечногорска по пляжному волейболу прошёл 29 июля на стадионе «Металлург». Соревнования были посвящены 100-летию волейбола в России.
На турнире соревновались 16 молодежных команд девушек (2006-2008) из Красногорска, Солнечногорска, Домодедова, Подольска, Раменского, Дубны, Одинцова и Мытищ. 

Одержали победу тандемы из Красногорска, которые представляли волейбольный клуб «Зоркий». На первом месте пара Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, на втором –  Екатерина Юдина и Виктория Ломова, третьими стали  Анастасия Шкурко и Полина Михеева.

Среди гостей мероприятия были депутат Госдумы  Сергей Колунов, глава  Солнечногорска Константин Михальков, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, гендиректор ГАУ МО «ЦСП № 6» (ВК «Заречье-Одинцово») Демьян Сидоренко.

Генеральным спонсором турнира стал ГК «Садовое кольцо». 

В рамках спортивных соревнований также представили новый основной состав подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024. 

Читайте также:

В Красногорске реализуется Губернаторский проект «Открытый стадион»

Две команды из Подмосковья стали призерами турнира «Кубка футбольных мам»

В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа
#волейбол
#красногорск
#спорт
Читайте нас в
Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году
29 июля 2023, 19:46

Фото:istockphoto/microgen

Российский пловец Евгений Рылов сообщил, что завершит профессиональную карьеру в 2024 году.
«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду на Олимпиаду. Я думаю, меня не захотят допускать туда», —рассказал РИА Новости Евгений Рылов.
22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию 25-летнего Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев. Причиной стало его участие в митинг-концерте в «Лужниках».
 
Также организация ввела запрет на выступления российских и белорусских пловцов даже в статусе нейтральных спортсменов.
 
Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио стал победителем финального заплыва на 200 метров на спине и на дистанции 100 метров на спине.

Читайте также:

Российский пловец Колесников побил мировой рекорд

Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге

Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении
#плавание
#евгений рылов
#олимпиада
Читайте нас в
Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам
29 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Федерация шахмат Украины рекомендует своим игрокам воздержаться от рукопожатий со спортсменами из России и Белоруссии как на будущем в Баку Кубке мира, так и на других турнирах.
«Московский Комсомолец» пишет, что рукопожатие соперников является стандартной процедурой перед началом и после завершения шахматной партии.
 
Шахматистам из Украины также рекомендовали не общаться с представителями России и Белоруссии, избегать совместных съёмок. Федерация напомнила и о необходимости критиковать на турнире СВО, заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича в качестве президента FIDE.
 
Кубок мира стартует сегодня в Баку. Россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

Читайте также:

Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении

Российский шахматист Алексеев сменил спортивное гражданство

SHOT: В Петербурге неадекват избил шахматной доской трех человек во время турнира
#шахматы
#украина
#спорт
Читайте нас в
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
29 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/west

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open.
«Вcем привет! …на cледующей неделе я не cмогу принять учаcтие в турнире в Праге. Продолжу подготовку к американcким турнирам на харде. Увидимcя в Цинцинатти и на US Open», — написала теннисистка Павлюченкова в одной из социальных сетей.
28 июля информагентство ЧТК, ссылаясь на организаторов Prague Open, сообщило, что сотрудники чешской погранслужбы отказали российской теннисистке во въезде в страну.
 
Организатор Prague Open Мирослав Малы рассказал, что теннисистка была первой из российских теннисисток, которая приехала в Чехию на турнир, а остальным российским и белорусским спортсменкам «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».
 
22 июля пограничники в Польше не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву в страну на турнир WTA.

Читайте также:

В WTA заявили, что уважают решение украинок не пожимать руку россиянкам

Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции

Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой
#теннис
#спорт
#чехия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников