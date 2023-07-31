Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет

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Гандболист белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщил тренер команды Сергей Крамской.
«Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани - третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок», - цитирует РИА Новости Крамского.
По словам тренера, спортсмен год назад получил травму колена, и команда ждала его возвращения. Позже стало известно о страшном заболевании гандболиста.
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