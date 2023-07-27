Российский пловец Колесников побил мировой рекорд

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Пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время. Об этом сообщает ТАСС.
В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.
Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.
Финал Кубка России проходит в Казани и завершится 30 июля.
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Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.
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Анастасия Чинкова