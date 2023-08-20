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Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»

20 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/alphaspirit

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Далер Кузяев, с нынешнего сезона выступающий за «Гавр» во французской Лиге 1, оформил свой дебютный гол за новую команду. Во втором матче стартовавшего чемпионата Франции российский игрок поразил ворота «Бреста».

К сожалению, гол россиянина не помог его новой команде: «Гавр» проиграл 1:2. Кузяев отличился на 52-й минуте матча, сделав счет ничейным 1:1. Далер отлично пробил в касание в верхний угол ворот, замкнув фланговую передачу. Но уже через четыре минуты гости забили второй гол, ставший победным. После двух туров «Гавр» имеет в своем активе только одно очко. В первом матче команда Кузяева сыграла вничью с «Монпелье».

Полузащитник сборной России переехал в Гавр нынешним летом, перейдя в одноименный клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». В составе клуба из Санкт-Петербурга Кузяев пять раз становился чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и дважды — Суперкубок. «Гавр» в нынешнем сезоне вернулся в высший дивизион французского футбола и в лице 30-летнего игрока получил солидное усиление состава.

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Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
20 августа 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Покинувший Россию из-за атак украинских беспилотников норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом». Об этом говорится на странице футбольного клуба в соцсети X.
Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение с 27-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за участившихся атак украинских БПЛА. При этом, права на спортсмена принадлежат футбольному клубу «Ростов». В связи с этим московский «Динамо», за который играл Норманн, совместно с «Ростовом» собирались подать на него в суд.

Матиас Норман вернулся в Россию в 2022 году, после года игры за английский «Норвич». Тогда он заявил, что возвращение в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) станет для него лучшей спортивной возможностью.

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Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
#спорт
#футбол
#бпла
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Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
20 августа 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Rost-9D

Ф финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившем в Новой Зеландии и Австралии, сборная Испании обыграла англичанок со счетом 1:0 и впервые в своей истории стала лучшей в мире. Вплоть до нынешнего турнира испанки не доходили даже до полуфинала.
Для сборной Англии этот финал также был особенным: они, как и испанки, ранее никогда не становились лучшими в мире. Матч в Сиднее прошел в равной борьбе. Единственный мяч в составе сборной Испании забила защитница Ольга Кармона с передачи Марионы Кальдентей. Интересно, что в полуфинальном матче со Швецией Кармона также забила на 89-й минуте гол, который вывел испанок в финал, передает Sportbox.ru.

Сборная Испании стала самой результативной командой турнира. На ее счету 17 забитых мячей. Интересно, что ее соперник по финальному матчу сборная Англии отличилась самой надежной обороной, позволив забить соперницам в свои ворота лишь четыре гола за весь чемпионат. В сборной Испании есть еще один игрок с уникальным достижением. 19-летняя Сальма Паральюэло выиграла все главные трофеи сезона: европейскую Лигу чемпионов, Лигу F (женский чемпионат Испании), Суперкубок Испании и вот теперь чемпионат мира.

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#чемпионат мира
#матч
#футбол
#турнир
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О''''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC
20 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.
Для Стерлинга это была четвертая защита титула и поначалу ничего не предвещало для него проблем. Первый раунд бойцы провели осторожно и не подарили зрителям ярких эмоций. Во втором раунде все решила одна ошибка: Стерлинг увлекся атакой и получил плотный встречный удар соперника, который сбил его с ног. О'Мэлли тут же бросился добивать поверженного чемпиона. Рефери был вынужден остановить бой. Претендент одержал победу техническим нокаутом.

Для О'Мэлли эта победа стала 17-й в октагоне при одном поражении. Баланс Стерлинга 23-4. Бывший чемпион, несмотря на поражение, заработал за бой больше соперника — 1,49 миллиона долларов против 1,38 миллиона, которые получил О'Мэлли. Следующим соперником новоиспеченного чемпиона может стать российский боец Петр Ян, которого ранее он победил благодаря очень спорному решению судей.

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#победа
#защита
#удар
#чемпионат
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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
20 августа 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе победил в финале Кубка Лиг «Нэшвилл» в серии пенальти 10:9. Таким образом аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории. У Лео теперь 44 трофея.
Месси обошел по количеству выигранных трофеев бразильца Данни Алвеса. На счету аргентинской звезды 35 трофеев, выигранных с испанской «Барселоной», пять трофеев, которые он завоевал в составе сборной Аргентины, включая главный приз чемпионата мира, три трофея, выигранных с французским «Пари Сен-Жермен» и один — с американским «Интер Майами», куда Лео приехал нынешним летом.

В финальном матче Месси открыл счет на 23-й минуте, отлично закрутив мяч в верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной. Этот гол стал восьмым для аргентинца в розыгрыше Кубка Лиг, он — лучший бомбардир турнира. Во втором тайме «Нэшвилл» сравнял счет и для выяснения победителя потребовалась серия пенальти. Месси уверенно реализовал свою попытку и его команда победила в затяжной перестрелке 10:9. В конце августа возобновится регулярный чемпионат MLS, в котором «Интер Майами» занимает последнее место. Но аргентинец в своей нынешней форме вполне способен вытащить команду в плей-офф.

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#звёзды
#чемпионат
#приз
#счёт
#футбол
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Перед боем американского боксера Джонсона включили гимн РФ
Перед боем американского боксера Джонсона вынесли флаг РФ и включили гимн
19 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Перед боем экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона против россиянина Марка Петровского вынесли государственный флаг России и включили российский гимн.
Встреча проходила в Москве, отмечают РИА Новости.

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#бокс
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#сша
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Биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за сборную Финляндии
18 августа 2023, 13:41

Фото: istockphoto/meshmerize

Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях.
У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
 
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером.
 
За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское. 

Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

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FIDE: Российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь будет выступать за Испанию
18 августа 2023, 02:56

Фото: iStock/NiseriN

26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское, сообщила Международная федерация шахмат (FIDE).
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.

Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев.

В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.

В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#шахматы
#россия
#испания
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Журналист Романо: Захарян отправится в «Реал Сосьедад» 18 августа
18 августа 2023, 01:12

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян уже 18 августа может отправиться в Испанию для завершения своего перехода в клуб «Реал Сосьедад». Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
В Испании Захарян должен подписать все необходимые документы, а также пройти перед трансфером медицинское обследование.

Представители испанского клуба 13 августа заявили, что сделка по переходу российского полузащитника близка к завершению. Однако позже появилась информация о проблемах, возникших на завершающей стадии переговоров и касающиеся денежной компенсации агенту игрока. 16 августа Захарян даже принял участие в тренировке в составе «Динамо». Но теперь все разногласия улажены, как сообщил спортивный журналист и блогер Иван Карпов.

По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплатит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.

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#футбол
#спортсмены
#испания
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Медведев проиграл немцу Звереву в 1/8 турнира в Цинцинатти
17 августа 2023, 21:22

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Вслед за Андреем Рублевым турнир серии «Мастерс» в Цинцинатти покинул и второй российский теннисист Даниил Медведев. В 1/8 финала он в трех сетах уступил немецкому спортсмену Александру Звереву.
До турнира Western & Southern Open теннисисты играли между собой 10 раз. В предыдущих встречах заметное преимущество было на стороне Медведева — 9:1. В настоящее время россиянин занимает третье место в рейтинге лучших теннисистов планеты, Зверев идет 16-м. 

Первая партия осталась за немцем 6:4. Он был чуть точнее в ключевых эпизодах, что и предопределило его небольшое преимущество. Второй сет также проходил в упорной борьбе, но теперь уже остался за россиянином 7:5. Третья, решающая партия мало чем отличалась от первой: спортсмены старались держать свою подачу и ждали ошибок соперника. Чуть больше их совершил Даниил и партия, а с ней и матч, остались за соперником. 6:4 в решающем сете. После возвращения на корт после травмы Зверев одержал первую победу над игроком из первой десятки. В 1/4 финала он встретится с победителем матча Маннарино (Франция) - Макдональд (США).

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