Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»

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Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Далер Кузяев, с нынешнего сезона выступающий за «Гавр» во французской Лиге 1, оформил свой дебютный гол за новую команду. Во втором матче стартовавшего чемпионата Франции российский игрок поразил ворота «Бреста».
Полузащитник сборной России переехал в Гавр нынешним летом, перейдя в одноименный клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». В составе клуба из Санкт-Петербурга Кузяев пять раз становился чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и дважды — Суперкубок. «Гавр» в нынешнем сезоне вернулся в высший дивизион французского футбола и в лице 30-летнего игрока получил солидное усиление состава.
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Александр Бойцов