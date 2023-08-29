Российский шахматист Витюгов теперь будет выступать за Англию

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Смена спортивного гражданства россиянами — совсем не редкое явление в последнее время. Российский гроссмейстер Никита Витюгов теперь будет представлять на международных турнирах Англию.
Никита Витюгов занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ (2720 баллов), сообщает «Чемпионат». Он является многократным чемпионом мира в составе сборной России. Также Никита входил в команду Яна Непомнящего во время матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем. Теперь Витюгов будет выступать под флагом Англии. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко. Другие бывшие российские гроссмейстеры выбрали для продолжения карьеры следующие страны: Кирилл Алексеенко теперь в Австрии, Алексей Сарана и Александр Предке — в Сербии, Александр Мотылёв — в Румынии, Санан Сюгиров — в Венгрии. Еще раньше под российским флагом прекратили выступать Даниил Юффа (Испания) и Григорий Опарин (США).
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Александр Бойцов