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Российский теннисист Рублев проиграл третий матч подряд

Андрей Рублев проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Цинцинатти
16 августа 2023, 08:34

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

В игре Андрея Рублева наметился явный спад. Российский теннисист проигрывает уже в третьем матче подряд на разных турнирах. На этот раз он уступил в трех сетах финну Эмилю Руусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в американском Цинцинатти.

Эта неприятная серия началась на турнире в Гамбурге, где Рублев во втором круге проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 2:6, 2:6. Затем случился неожиданный и неприятный вылет от никому не известного американца Маккензи Макдональда, который в первом же круге турнира в Торонто обыграл Андрея со счетом 6:4, 6:3.

И вот снова поражение в первом же матче турнира ATP Western & Southern Open с призовым фондом 6,6 миллиона долларов. Это был матч второго круга, но для Рублева — первый, так как сеянные игроки начинали соревнования сразу с 1/16 финала. Игра с Руусувуори была равной, а брейков Андрей сделал даже больше — семь против шести у соперника. И взял свой сет, реализовав этот самый лишний шанс на подаче соперника — 7:5. Но зато финн выиграл оба тай-брейка. 12:10 в первом сете и 7:3 — во втором. Следующим соперником Руусувуори будет победитель матча Попырин - Харри. А Рублев будет анализировать ошибки и готовиться к следующему турниру.

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Лионель Месси стал третьим в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»
Лионель Месси забил в седьмом матче подряд
16 августа 2023, 08:09

Фото: istockphoto/alphaspirit

Лионель Месси в футболке «Интер Майами» забил в седьмом матче подряд. Теперь на его счету девять забитых мячей и он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров команды, обойдя полузащитника Роберта Тэйлора.
В ночь на 16 августа по московскому времени «Интер Майами» встречался в полуфинальном матче Кубка Лиг MLS + MX с командой «Филадельфия Юнион», которая в прошлом сезоне только в серии пенальти уступила в финале главного турнира «Лос-Анджелес Гэлэкси». Тем не менее, команда великого аргентинца обыграла соперника со счетом 4:1. Месси забил дальним ударом, сделав счет 2:0. Третий гол на счету бывшего партнера Лео по «Барселоне» Жорди Альбы. «Интер Майами» уверенно вышел в финал Кубка Лиг.

В конце августа возобновится основной турнир чемпионата MLS, в котором команда Месси занимает последнее место. Впрочем, если аргентинец сохранит скорострельность, которую он демонстрирует в кубковом турнире, то попадание «Интера» в плей-офф не станет сюрпризом. Тем более, на помощь аргентинцу подъехали Серхио Бускетс и Жорди Альба, хорошо знакомые ему по совместным выступлениям за «Барселону».

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Участники футбольного Кубка Игоря Акинфеева прошли жеребьёвку
15 августа 2023, 21:15

Фото: Минспорт МО

Состоялась жеребьёвка футбольного Кубка Игоря Акинфеева, который пройдёт в Подмосковье. В турнире примут участие 16 команд лучших академий России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
По итогам жеребьёвки команды распределены на четыре группы, сообщили на пресс-конференции министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Игорь Акинфеев.
 
Так, подмосковный Мастер-Сатурн» сыграет в группе «А», СШ «Витязь» из Московской области – в группе «Б», в группе «В» – ещё одна подмосковная команда «Химки».
 
Абарёнов и Акинфеев добавили, что в следующем году планируется увеличить число участников кубка. Есть идеи привлечь на турнир команды из Сербии, Китая и других дружественных стран. 
 
Команды, занявшие первые места в группах, разыграют между собой главный трофей турнира – Кубок Игоря Акинфеева, а занявшие вторые места – Кубок Кипербола. Также в 2023-м пройдут соревнования среди вратарей – кипербатлы, которые впервые проводились в прошлом году в Бронницах.
 
Турнир среди детских команд проводится в Подмосковье с 2018 года. В этом году он состоится в пятый раз 21-22 августа. В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион «Новые Химки». В соревнованиях примут участие команды юных игроков 2011 года рождения. 

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#минспорт мо
#футбол
#химки
#дмитрий абарёнов
#игорь акинфеев
#подмосковье
#московская область
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Премьер Украины Шмыгаль: 35 стран бойкотируют ОИ в случае допуска России
Премьер Украины Шмыгаль: 35 стран готовы к бойкоту Олимпийских игр в случае допуска России
15 августа 2023, 00:14

Фото: iStock/Cassia Bars

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпийские игры-2024, если в соревнованиях будут участвовать россияне.
«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал политик в своем Телеграм-канале.

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#спорт
#россия
#белоруссия
#украина
#олимпиада
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Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
SHOT: Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
14 августа 2023, 21:27

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга, сообщает Telegram-канал SHOT.
Страшную болезнь у спортсмена диагностировали в феврале 2022 года. Амиров вел борьбу с раком на протяжении всего этого времени, однако, ни химиотерапия, ни иные способы лечения хоккеисту не помогли.

​Молодой хоккеист ушел из жизни 14 августа, на 22 году жизни. 

Амиров был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». На счету молодого форварда 10 шайб и восемь передач в 79 матчах в КХЛ. На драфте НХЛ‑2020 он был выбран «Торонто» подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.

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#хоккей
#рак
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Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов
14 августа 2023, 16:07

Фото: Минспорт МО

Около 250 шахматистов стали участниками второго этапа Кубка Сергея Карякина по шахматам, который прошёл в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В Домодедове собрались порядка 250 участников. Здесь можно увидеть игроков самого разного возраста. Самому младшему участнику этапа Михаилу Маркову из Балашихи – пять лет, самому возрастному, Виктору Леоновичу Писаренко из городского округа Домодедово, – 85. Турнир будет продолжаться как важная шахматная традиция региона», – пообещал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
На соревнованиях организовали трансляцию шахматных партий на больших экранах, а также онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок. 
«Мы видим большой интерес, видим много юных спортсменов. Будем стараться максимально расширить турнир. С победителями мы по традиции встречаемся в рамках сеанса одновременной игры. Специально я не поддаюсь, но с особо талантливыми шахматистами свожу партию в ничью, чтобы поддержать их», – рассказал президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.
По окончании соревновательной части турнира победители смогли принять участие в сеансе одновременной игры с Карякиным. Особым участником сеанса стал 11-летний Максим Дегтярёв, который находится под наблюдением в Московском областном хосписе. У Максима была давняя мечта – провести партию с Сергеем Карякиным. Он продержался в сеансе дольше всех и сыграл с гроссмейстером вничью. Карякин подарил Максиму шахматы с автографом. 
 
Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В этом году первый этап кубка, приуроченный к Международному дню шахмат, прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 22 июля. Всего в этом году состоится три этапа соревнований. Финальные встречи пройдут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.

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#минспорт мо
#шахматы
#соревнования
#домодедово
#подмосковье
#московская область
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Более 8 тысяч человек посетили мероприятие «ФизкультПарк» в парках Подмосковья
14 августа 2023, 15:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Праздничное мероприятие «ФизкультПарк», посвященное Дню физкультурника, прошло почти в 60 парках Московской области.

Гости мероприятия смогли принять участие в спортивных соревнованиях по разным видам спорта, посетить мастер-классы, встретиться с известными спортсменами и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для юных гостей была организована специальная развлекательная программа, экскурсии, спортивные тренировки и забеги. Кроме того, в рамках мероприятия «ФизкультПарк» состоялись турниры по шахматам, шашкам и сеанс одновременной игры.


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#человек
#анимация
#игры
#физкультура
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Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт
14 августа 2023, 12:18

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Чешский нападающий «Лады» Остап Сафин стал обладателем российского паспорта.
ТАСС пишет, что данную информацию подтвердил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев. С момента получения паспорта Сафин перестанет считаться легионером в России. В планах подписать контракт с 24-летним форвардом ещё на один сезон.
 
У Остапа Сафина есть российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию незадолго до его рождения.
 
С 2017 по 2022 год нападающий играл в Северной Америке. Игрока неоднократно вызывали в юниорскую и молодежную сборные Чехии.
 
25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии сделала заявление, что не будет вызывать в сборную игроков, которые выступают в российских клубах.
 
В феврале Международная федерация хоккея отстранила российские и белорусские сборные от всех международных турниров. На этом фоне легионеры начали покидать российские команды.

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#хоккей
#спорт
#гражданство
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Украина готова участвовать в Олимпиаде, даже если российских спортсменов допустят до Игр
14 августа 2023, 11:45

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о бойкотировании Игр, если до соревнований допустят россиян и белорусов.
Спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, даже в оом случае, если до соревнований допустят атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
 
Об этом рассказал в интервью Kyodo News президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
 
«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», - сказал Гутцайт.
Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов. Точка зрения киевских властей начала несколько меняться.

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#спорт
#олимпиада
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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата АПЛ
13 августа 2023, 21:02

Фото: istockphoto/alphaspirit

Грандов британского футбола «Челси» и «Ливерпуль» жребий свел уже в первом туре чемпионата Английской премьер-лиги. Упорный поединок закончился вничью 1:1.
К старту чемпионата оба клуба подошли с потерями. За лондонцев в домашнем матче не смогли сыграть из-за травм Кристофер Нкунку, Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Армандо Бройя и Нони Мадуэке. «Ливерпуль» в начале турнира вынужден будет обходиться без Стефана Байчетича и Тиаго Алькантары. Интересно, что четыре последние встречи команд завершились с одинаковым счетом — 0:0. 

В этом противостоянии болельщики снова увидели ничью, но на этот раз хотя бы не безголевую. В начале встречи «Ливерпуль» смотрелся лучше и закономерно открыл счет. Диас в падении замкнул прекрасную передачу Мохаммеда Салаха. На 30-й минуте египтянин уже сам забил гол после выхода один на один. Однако после вмешательства VAR гол отменяют арбитры — вне игры. Вскоре игроки «Челси» сравняли счет. На 37-й минуте сумел проявить себя новичок команды Дисаси. Через несколько минут «Челси» выходит вперед, но гол лондонцев также признан нелегитимным из-за офсайда.

Во втором тайме игра стала более осторожной, команды скорее надеялись на ошибку соперника, чем созидали сами. Ничья 1:1 выглядела вполне закономерной. По отмененным взятиям ворот счет также ничейный.

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#игра
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