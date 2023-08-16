Российский теннисист Рублев проиграл третий матч подряд

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE
И вот снова поражение в первом же матче турнира ATP Western & Southern Open с призовым фондом 6,6 миллиона долларов. Это был матч второго круга, но для Рублева — первый, так как сеянные игроки начинали соревнования сразу с 1/16 финала. Игра с Руусувуори была равной, а брейков Андрей сделал даже больше — семь против шести у соперника. И взял свой сет, реализовав этот самый лишний шанс на подаче соперника — 7:5. Но зато финн выиграл оба тай-брейка. 12:10 в первом сете и 7:3 — во втором. Следующим соперником Руусувуори будет победитель матча Попырин - Харри. А Рублев будет анализировать ошибки и готовиться к следующему турниру.
Читайте также:
Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции