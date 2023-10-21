Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира

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Вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных вратарей в мире. Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн.
Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
Контракт спортсмена с клубом «Краснодар» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов. РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.
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Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов. РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.
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Мария Фирсова