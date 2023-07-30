Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США

Фото:istockphoto/FS-Stock
Российская теннисистка Алина Корнеева не сможет принять участия в Открытом чемпионате США (US Open), который стартует 28 августа и завершится 10 сентября в Нью-Йорке.
«Я не буду играть на чемпионате США, потому что мы не успели сделать визу в срок. Но все в порядке, это не последний US Open», —прокомментировала ситуацию Алина Корнеева.30 июля Корнеева одержала победу на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в португальском городе Фигейра-да-Фош. В финале ей удалось обыграть Кароль Монне из Франции. Корнеева в 2023 году выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд: Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне 16-летняя теннисистка добралась до 1/2 финала юниорского турнира.
Читайте также:
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA
Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой
Мария Фирсова