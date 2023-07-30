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Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США

30 июля 2023, 19:02

Фото:istockphoto/FS-Stock

Российская теннисистка Алина Корнеева не сможет принять участия в Открытом чемпионате США (US Open), который стартует 28 августа и завершится 10 сентября в Нью-Йорке.
«Я не буду играть на чемпионате США, потому что мы не успели сделать визу в срок. Но все в порядке, это не последний US Open», —прокомментировала ситуацию Алина Корнеева.
30 июля Корнеева одержала победу на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в португальском городе Фигейра-да-Фош. В финале ей удалось обыграть Кароль Монне из Франции. Корнеева в 2023 году выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд: Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне 16-летняя теннисистка добралась до 1/2 финала юниорского турнира.


В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Алина Корнеева находится на 326 месте.

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#теннис
#спорт
#спортсмены
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Аналог Олимпиады обойдётся России в 8,3 млрд рублей
30 июля 2023, 16:16

Фото:istockphoto/Anna_Anikina

Летние Олимпийские игры состоится в 2024 году в Париже, но Россия придумала им свою альтернативу: «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта
Baza пишет, что «Всемирные игры дружбы» могут состояться в июне 2024 года во время ПМЭФ. Основной соревновательной площадкой станет Москва, а в Екатеринбурге пройдут турниры по водным видам спорта, лёгкой атлетике и дзюдо. В обоих городах подготовят масштабную культурную программу.
 
Baza сообщает, что, по подсчётам Минспорта, на «Всемирные игры» нужно потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а остальные средства — из других источников.
 
По словам организаторов, «Всемирные игры» должны популяризовать спорт и позволить российским спортсменам продолжить карьеру. Из-за решений МОК спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом ни в парижской Олимпиаде, ни в Играх-2026 года, которые пройдут в Милане.

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#спорт
#олимпиада
#паралимпийские игры
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Марокканская футболистка Бензина впервые в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
30 июля 2023, 15:39

Фото:istockphoto/dragana991

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина является первой женщиной, которая сыграла на чемпионате мира в хиджабе.
Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Защитница вышла на поле в хиджабе в матче против сборной Южной Кореи. Марокканская команда победила со счетом 1:0. В группе H команда Марокко на третьем месте. В активе сборной есть три очка. 

Турнир стартовал 20 июля и закончится 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, объясняя это тем, что высока вероятность травмы головы или шеи. В 2014 году запрет сняли. 

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#футбол
#женщины
#спорт
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Красногорские волейболистки победили на турнире в Солнечногорске
30 июля 2023, 15:09

Фото: Администрация Солнечногорского г.о.

Открытый турнир Солнечногорска по пляжному волейболу прошёл 29 июля на стадионе «Металлург». Соревнования были посвящены 100-летию волейбола в России.
На турнире соревновались 16 молодежных команд девушек (2006-2008) из Красногорска, Солнечногорска, Домодедова, Подольска, Раменского, Дубны, Одинцова и Мытищ. 

Одержали победу тандемы из Красногорска, которые представляли волейбольный клуб «Зоркий». На первом месте пара Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, на втором –  Екатерина Юдина и Виктория Ломова, третьими стали  Анастасия Шкурко и Полина Михеева.

Среди гостей мероприятия были депутат Госдумы  Сергей Колунов, глава  Солнечногорска Константин Михальков, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, гендиректор ГАУ МО «ЦСП № 6» (ВК «Заречье-Одинцово») Демьян Сидоренко.

Генеральным спонсором турнира стал ГК «Садовое кольцо». 

В рамках спортивных соревнований также представили новый основной состав подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024. 

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#волейбол
#красногорск
#спорт
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Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году
29 июля 2023, 19:46

Фото:istockphoto/microgen

Российский пловец Евгений Рылов сообщил, что завершит профессиональную карьеру в 2024 году.
«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду на Олимпиаду. Я думаю, меня не захотят допускать туда», —рассказал РИА Новости Евгений Рылов.
22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию 25-летнего Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев. Причиной стало его участие в митинг-концерте в «Лужниках».
 
Также организация ввела запрет на выступления российских и белорусских пловцов даже в статусе нейтральных спортсменов.
 
Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио стал победителем финального заплыва на 200 метров на спине и на дистанции 100 метров на спине.

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#евгений рылов
#олимпиада
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Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам
29 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Федерация шахмат Украины рекомендует своим игрокам воздержаться от рукопожатий со спортсменами из России и Белоруссии как на будущем в Баку Кубке мира, так и на других турнирах.
«Московский Комсомолец» пишет, что рукопожатие соперников является стандартной процедурой перед началом и после завершения шахматной партии.
 
Шахматистам из Украины также рекомендовали не общаться с представителями России и Белоруссии, избегать совместных съёмок. Федерация напомнила и о необходимости критиковать на турнире СВО, заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича в качестве президента FIDE.
 
Кубок мира стартует сегодня в Баку. Россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

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#шахматы
#украина
#спорт
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Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
29 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/west

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open.
«Вcем привет! …на cледующей неделе я не cмогу принять учаcтие в турнире в Праге. Продолжу подготовку к американcким турнирам на харде. Увидимcя в Цинцинатти и на US Open», — написала теннисистка Павлюченкова в одной из социальных сетей.
28 июля информагентство ЧТК, ссылаясь на организаторов Prague Open, сообщило, что сотрудники чешской погранслужбы отказали российской теннисистке во въезде в страну.
 
Организатор Prague Open Мирослав Малы рассказал, что теннисистка была первой из российских теннисисток, которая приехала в Чехию на турнир, а остальным российским и белорусским спортсменкам «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».
 
22 июля пограничники в Польше не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву в страну на турнир WTA.

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#теннис
#спорт
#чехия
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FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан
29 июля 2023, 11:19

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Международная федерация фехтования (FIE) отменит рукопожатия после скандала, который случился на чемпионате мира.
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову со счётом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане, а после этого отказалась пожимать руку сопернице. Смирнова ждала 45 минут украинку, чтобы завершить бой согласно регламенту. В итоге Харлан дисквалифицировали.
 
Результатом инцидента стало решение Международной федерации фехтования отменить рукопожатия.
 
«Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским», — пишет итальянское издание  La Repubblica.
Ольге Харлан в виде исключения предоставили дополнительную олимпийскую лицензию, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.

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Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении

Итальянский «Ювентус» исключён из соревнований под эгидой УЕФА в сезоне-2023/24
 
#фехтование
#спорт
#украина
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Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении
29 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/cyano66

В международной шахматной федерации (FIDE) сообщили, что 35-летний Антон Демченко будет выступать на турнирах за другую страну.
Антон Демченко занимает в рейтинге FIDE 137 место. Среди его крупных достижений - победа на чемпионате Европы в 2021 году.
 
27 июля о намерении выступать под флагом Словении рассказал также российский шахматист - Владимир Федосеев.
 
В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.
 
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

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#гражданство
#спорт
#шахматы
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Итальянский «Ювентус» исключён из соревнований под эгидой УЕФА в сезоне-2023/24
29 июля 2023, 03:11

Фото: iStock/liosc

Футбольный клуб «Ювентус» из итальянского Турина исключен из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2023/24. Об этом 28 июля организация сообщила на своем сайте.
Из-за нарушения правил финансового fair play команда не сможет принять участие в розыгрыше футбольных соревнований в Европе в течение года. Клубу также назначили штраф в размере €20 млн евро, из них 10 млн назначены условно (их нужно будет заплатить, если годовая финансовая отчетность итальянского клуба до 2025 года не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета).

В мае апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Решение о снятии очков вынесли в рамках дела о фиктивном приросте капитала.

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#италия
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