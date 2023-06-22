Россияне остались без Зала славы НХЛ в 2023 году

Фото: istock/JohnAlexandr
Российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году
Национальная хоккейная лига (NHL) объявила имена игроков, которые в этом году вошли в Зал славы. Информация об этом была опубликована в Твиттере Фрэнка Серавалли.
Изначально среди кандидатов было четверо российских хоккеистов — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако ни один из них не был включен в финальный список.
Вместо этого в Зал славы вошли вратари: Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс», Майк Вернон представляющий «Калгари Флэймс», и Том Баррассо из «Питтсбург Пингвинс», а также форвард Пьер Тарджон.
Ранее Александра Завьялова назначили главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь».
Изначально среди кандидатов было четверо российских хоккеистов — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако ни один из них не был включен в финальный список.
Ранее Александра Завьялова назначили главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь».
Артем Кузьмин