Россиянин Сорокин стал одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ

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Вратарь из России Илья Сорокин оформил новое соглашение с хоккейным клубом «Нью-Йорк Айлендерс» из Национальной хоккейной лиге. Это вывело его в ряды наиболее высокооплачиваемых голкиперов лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение вступит в силу после завершения действующего контракта, начиная с сезона 2024/25. В соответствии с условиями контракта, Сорокин будет получать 8,25 миллиона долларов в сезон, что составит общую сумму 66 миллионов долларов.
Согласно данным Sportac.com, только трое вратарей НХЛ получают больше Сорокина: Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9,5 миллионов долларов), Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» (10 миллионов долларов) и Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» (10,5 миллионов долларов).
Кроме того, другой российский вратарь, Семен Варламов, также продлил свой контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Его новое соглашение рассчитано на четыре года.
Сорокин представляет клуб «Айлендерс» с сезона 2020/21. В прошлом сезоне он участвовал в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропустив 140 шайб. Процент сэйвов вратаря составил 92,4, а показатель GAA (среднее количество пропущенных шайб за матч) — 2,34. В плей-офф он пропустил 16 шайб в 6 матчах.
27 июня Сорокин занял вторую строчку в голосовании на лучшего вратаря сезона в НХЛ, уступив первое место Линусу Улльмарку из «Бостон Брюинс» в борьбе за приз «Везина Трофи».
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Согласно данным Sportac.com, только трое вратарей НХЛ получают больше Сорокина: Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9,5 миллионов долларов), Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» (10 миллионов долларов) и Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» (10,5 миллионов долларов).
Сорокин представляет клуб «Айлендерс» с сезона 2020/21. В прошлом сезоне он участвовал в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропустив 140 шайб. Процент сэйвов вратаря составил 92,4, а показатель GAA (среднее количество пропущенных шайб за матч) — 2,34. В плей-офф он пропустил 16 шайб в 6 матчах.
27 июня Сорокин занял вторую строчку в голосовании на лучшего вратаря сезона в НХЛ, уступив первое место Линусу Улльмарку из «Бостон Брюинс» в борьбе за приз «Везина Трофи».
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Артем Кузьмин