Россиянин Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» в дебютном матче в НХЛ

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Матч проходил на стадионе «Белл-центр» в Монреале. «Коламбус» неплохо начал и вел в счете 2:0 и 3:1, однако затем позволил соперникам сравнять счет, и судьба встречи решалась в овертайме. В нем победу «Монреалю» принесла шайба Коула Колфилда. Дмитрий Воронков получил результативный балл за голевую передачу, когда Эмиль Бёмстрем забрасывал третью шайбу «Коламбуса».
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