Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции

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Россиянка Мирра Андреева стала победительницей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Швеции, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.
Её сопернице Ястремской 23 года, она находится на 145 месте мирового рейтинга и имеет три победы в WTA. Лучшего результата в своей спортивной карьере она добилась в 2019 году на турнире Уимблдона.
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Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.
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Анастасия Чинкова