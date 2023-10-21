Россиянка Дудакова вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку

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Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294 номерном турнире UFC.
Бой предварительного карда длился в Абу-Даби 3 раунда. Судьи единогласно присудили победу россиянке, пишет «МК».
В активе Виктории Дудаковой теперь максимальное количество побед – 8.
Сообщается, что волгоградская спортсменка вышла на бой под композицию Shaman «Я русский».
Ранее сообщалось, что вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн. Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
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В активе Виктории Дудаковой теперь максимальное количество побед – 8.
Ранее сообщалось, что вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн. Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
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Мария Фирсова