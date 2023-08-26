Россиянке Гемперле разрешили выступать на соревнованиях за Швейцарию

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Российской легкоатлетке Наталье Гемперле разрешили выступать за Швейцарию на соревнованиях по лёгкой атлетике.
Наталья Гемперле в 2016 году стала женой швейцарца Рольфа Гемперле.
С 2016 по 2019 год она выступала за Россию на чемпионатах мира по спортивному ориентированию и стала двукратной чемпионкой мира. Также она является обладательницей трёх серебряных и пяти бронзовых медалей ЧМ в составе российской сборной.
На ЧМ-2021 будучи в статусе нейтральной спортсменки Гемперле выиграла два серебра. С 2023 года спортсменке дали право выступать за сборную Швейцарии по спортивному ориентированию, пишет ТАСС, а в июле на чемпионате мира она принесла этой стране две серебряные медали.
В марте 2023 года 32-летняя спортсменка выиграла бронзу на швейцарском чемпионате в легкоатлетическом кроссе на 9 км.
Ранее Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях. Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
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С 2016 по 2019 год она выступала за Россию на чемпионатах мира по спортивному ориентированию и стала двукратной чемпионкой мира. Также она является обладательницей трёх серебряных и пяти бронзовых медалей ЧМ в составе российской сборной.
В марте 2023 года 32-летняя спортсменка выиграла бронзу на швейцарском чемпионате в легкоатлетическом кроссе на 9 км.
Ранее Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях. Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
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Мария Фирсова