Российская теннисистка Потапова не будет выступать на турнире в Германии из-за проблем с визой

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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что вынуждена сняться с турнира WTA-250.
Турнир состоится в Гамбурге, но из-за проблем с визой Анастасия Потапова не сможет там выступить. Спортсменка вместе с командой сосредоточится на подготовке к американской серии турниров.
Турнир в Гамбурге пройдет с 23 по 29 июля. В прошлом году Потаповой удалось добраться до полуфинала соревнований, где с результатом 3:6, 5:7 она уступила теннисистке Анетт Контавейт из Эстонии.
Анастасия Потапова является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и располагается на 25 месте в рейтинге лучших теннисисток планеты.
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«Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», - написала Потапова в одной из социальных сетях.
Анастасия Потапова является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и располагается на 25 месте в рейтинге лучших теннисисток планеты.
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Мария Фирсова