Российские гребцы допущены до чемпионатов мира в нейтральном статусе

РИА Новости/Владимир Астапкович
Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе
РИА Новости пишет, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) дала разрешение ограниченному числу спортсменов из России и Беларуси участвовать в чемпионатах мира по академической гребле в нейтральном статусе.
На чемпионате мира, который состоится 3-10 сентября в Белграде, спортсмены будут допущены только до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого (в том числе паралимпийцев), а в легком весе только одиночек. При этом на соревнованиях будут разыгрываться медали в 14 дисциплинах, 6 комплектов разыграют в легком весе.
Для допуска спортсменов World Rowing организовала рабочую группу для проверки биографии россиян и белорусов на предмет поддержки СВО и связи с вооруженными силами. Также для спортсменов будет усилен антидопинговый контроль.
Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе и Смолкин сменят спортивное гражданство. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Сообщается, что наиболее вероятным вариантом для получения гражданства является Грузия.
На чемпионате мира, который состоится 3-10 сентября в Белграде, спортсмены будут допущены только до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого (в том числе паралимпийцев), а в легком весе только одиночек. При этом на соревнованиях будут разыгрываться медали в 14 дисциплинах, 6 комплектов разыграют в легком весе.
Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе и Смолкин сменят спортивное гражданство. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Сообщается, что наиболее вероятным вариантом для получения гражданства является Грузия.
Мария Фирсова