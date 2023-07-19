Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Практически во всех школах Подмосковья в этом году появятся спортивные клубы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас в регионе более 950 школьных клубов, где дети могут бесплатно заниматься спортом во внеурочное время.