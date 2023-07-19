Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

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Российские гимнасты допущены до соревнований в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация гимнастики (FIG).
Ранее сообщалось, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября этого года. Также отмечалось, что со стороны Международного паралимпийского комитета точное решение тоже ещё не принято. Такая ситуация наблюдается из-за спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова