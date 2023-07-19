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Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

19 июля 2023, 20:38

Фото: iStock/Petr_Joura

Российские гимнасты допущены до соревнований в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация гимнастики (FIG).

Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, которые будут проходить после 1 января 2024 года. Для принятия участия необходимо заранее подать индивидуальную заявку и получить одобрение федерации.

Ранее сообщалось, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября этого года. Также отмечалось, что со стороны Международного паралимпийского комитета точное решение тоже ещё не принято. Такая ситуация наблюдается из-за спецоперации на Украине.

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#спорт
#соревнования
#Россия
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Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом высшей лиги
19 июля 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик будет играть в украинской высшей лиге. Он подписал контракт с новичком высшей лиги Украины клубом «Полесье» из Житомира.
Соглашение рассчитано на один год. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что Усик будет играть под номером 17. Другие детали контракта пока не раскрываются, передает сетевое издание «РБ Спорт».

Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге (20 побед, из них 13 — нокаутом). Он стал олимпийским чемпионом в 2012 году, после чего ушел в профессионалы.

Зимой 2022 года Усик уже выступал за «Полесье» в одном из контрольных матчей, а вот теперь заключил полноценный контракт. В молодости боксер занимался футболом. Он посещал спортивную школу первых чемпионов Украины симферопольской «Таврии», но позже решил сосредоточиться на боксе.

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#усик
#бокс
#футбол
#полесье
#украина
#чемпион
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Царьград: Эмигрировавшие из России спортсмены просчитались
19 июля 2023, 18:49

Фото: iStock/Urupong

В эфире программы «Царьград. Главное» эксперты обсудили сбежавших из России спортсменов.
Экономический обозреватель Юрий Пронько сообщил, что из России бежали более 200 спортсменов. Они поменяли гражданство из-за ситуации на Украине и санкций. По информации спортивных баз данных, часть эмигрантов – победители чемпионатов мира и Европы и несовершеннолетние атлеты. По статистике, чаще других спортсменов гражданство меняют фигуристы и шахматисты. Зачастую они выбирают такие страны как Сербия, ФРГ и Израиль.

Гостьей студии «Царьграда» стала трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она высказала своё мнение касаемо сложившейся ситуации.

«Не так всё просто. Если человек – член сборной команды страны, выступал на предыдущих Олимпийских играх, и он меняет спортивное гражданство, то по всем законам он не имеет права на следующей Олимпиаде представлять другую страну. Допустим, ты уехал в Азербайджан, и ты можешь выступать за эту страну, но только не на Олимпийских играх. Ты будешь там как беженец. Мне кажется, это унизительно. Не менее унизительно, нежели выступать под нейтральным флагом в нынешней ситуации», – прокомментировала эмиграцию спортсменов эксперт.

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#спортсмены
#эмиграция
#гражданство
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Девушка из Петербурга едет представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей в Германии
19 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/coffeekai

Ульяне Подпальной из Петербурга 28 лет, ее рост всего 125 сантиметров: у девушки врожденная ахондроплазия. Ульяна профессионально занимается парабадминтоном и вскоре в одиночку поедет в Германию представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей.
Ульяна из спортивной семьи. Ее родители тоже маленького роста. Они живут в Барнауле и серьезно занимаются пауэрлифтингом, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Девушка сначала увлекалась легкой атлетикой, потом плаванием, но окончательно нашла себя в бадминтоне. Секцию она нашла далеко от родного дома, в Санкт-Петербурге, и прилетела сюда уже на следующий день.

С того времени Ульяна уже пять лет активно тренируется, ездит на российские и международные соревнования. В 2019 году она стала бронзовым призером мирового чемпионата, а в мае этого года победила в чемпионате России. Очень вдохновило спортсменку участие в предыдущих всемирных играх в Канаде. Вернувшись оттуда, Ульяна устроила фестиваль маленьких людей из разных городов и регионов: соревновались, играли, знакомились, дружили.

Теперь девушка готовится к своей второй поездке на Всемирные игры маленьких людей. Они начнутся 28 июля. Системной финансовой поддержки у Ульяны нет, но она нашла выход: объявила сбор средств. Часть необходимой суммы уже набралась — билет в Германию приобретен.

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#маленькие люди
#парабадминтон
#игры
#петербург
#барнаул
#чемпионат
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Женская футбольная сборная России победила команду Ирана в товарищеском матче в Подмосковье
19 июля 2023, 14:23

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Футболистки сборной России обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковном Новогорске и завершилась со счётом со счетом 2:0.
У победителей отличились Екатерина Братко и Алёна Андреева. На 54-й минуте та же Андреева не реализовала пенальти.
 
Это уже второй товарищеский матч женских сборных России и Ирана. В первом 14 июля в Казани россиянки разгромили соперниц со счётом 4:0.
 
В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. 

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#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#футбол
#женщины
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Ariyadhiah: Саудовский клуб «Аль-Хиляль» договорился о покупке полузащитника «Зенита» Малкома
19 июля 2023, 03:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бразильского полузащитника «Зенита» Малкома по договоренности с клубом выкупил саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщило издание Ariyadhiah.
«"Аль-Хиляль" сделал исключительное предложение о покупке контракта талантливого бразильца и получил одобрение российского клуба, а на этой неделе игрок пройдёт медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта», — пишет издание.

Малком стал игроком «Зенита» в сентябре 2019 года, перейдя в Санкт-Петербург из испанской «Барселоны» за €40 млн. Действующее соглашение футболиста с «Зенитом» было рассчитано до 30 августа 2027 года. В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

В марте 2023 года Малком и еще один бразильский футболист петербургской команды Клаудиньо получили российские паспорта.

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#ФК "Зенит"
#ФК "Аль-Хиляль"
#футбол
#Малком
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Глава Реутова проверил строительство ФОКа в северной части города
18 июля 2023, 18:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов ознакомился с ходом работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе спортивной школы «Приалит», возведение спортивного объекта ведет компания «Территория фитнеса», сообщает пресс-служба главы городского округа.
«Строительная компания на сегодняшний день здесь смонтировала кровлю, несколько бассейнов, котельную, подключила коммуникации — газ, воду и электроэнергию. Сейчас идут работы по завершению подключения теплового контура, так, с наступлением холодов строители приступят к отделочным работам. Приятно, что этот масштабный объект – единственный в Московской области, который достраивается за частные инвестиции без привлечения муниципальных, региональных или федеральных средств. Уверен, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет пользоваться популярностью у наших жителей», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова
Он отметил, что в новом ФОКе 3 тысячи кв м из общей площади 13 тысяч кв м станут муниципальными. 
«Часть просторных помещений будут предоставлен спортивной школе, которая сейчас располагается на улице Победы, д. 2», – рассказал глава Реутова.
В пресс-службе добавили, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся несколько бассейнов, в том числе под открытым небом и с прямым выплывом из клуба, зоны отдыха, силовые тренажёры, комплекс бань, кафе, спортзалы и т. д. Ввод в эксплуатацию ФОК запланирован на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе своей рабочей поездки на строящийся завод по крупносерийному производству вычислительной и радиоэлектронной продукции отметил, что реализация инвестиционных проектов на территории региона позволяет создать дополнительные рабочие места и комплексно развивать социальную инфраструктуру.

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#Реутов
#Станислав Каторов
#ФОК
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
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В оргкомитете Олимпиады ожидают решение по участию россиян и белорусов не раньше сентября
18 июля 2023, 18:08

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге заявил, что решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее чем в сентябре этого года, передает портал Inside the Games.
«Мы будем рады атлетам, которые прошли квалификацию и участие которых подтвердили Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийских комитет», — добавил Эстанге.

Отмечается, что со стороны Международного паралимпийского комитета точное решение еще не принято.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.


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#Олимпиада
#МОК
#спорт
#Россия
#Белоруссия
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Воробьёв анонсировал появление спортивных клубов во всех подмосковных школах
18 июля 2023, 17:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Практически во всех школах Подмосковья в этом году появятся спортивные клубы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас в регионе более 950 школьных клубов, где дети могут бесплатно заниматься спортом во внеурочное время.
«Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье более 1 тыс школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тыс секций, где занимаются 217 тыс детей. Самые популярные виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе», – подчеркнул глава региона. 
Он напомнил, что многие великие спортсмены выросли во дворе, гоняя мяч или шайбу на уличных площадках. Школьная инфраструктура – также хорошее подспорье для того, чтобы дать импульс заниматься спортом. 
«Поэтому мы уделяем такое внимание школьным стадионам, которые должны соответствовать современным стандартам. Это хорошее футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, места для зрителей, чтобы можно было проводить различные соревнования. Уже более 400 стадионов в Подмосковье открыто для посещения не только школьниками, но и всеми желающими. И это даёт плоды – более 10 тыс детей записались в секции, которые действуют на этих стадионах, – поделился губернатор. 
В Подмосковье сейчас реализуется инвестпроект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений, где есть свободные участки. Пилотным стал городской округ Люберцы, где открыли уже три манежа, которые бесплатно используют учебные заведения для уроков физкультуры. Их также активно посещают в свободное от школьных занятий время все желающие. В ближайшее время к этому проекту подключится Балашиха.
 
В Подмосковье вовлечено и в ряд всероссийских проектов. Один из них – «Футбол в школе», который в 2022 году запустил Российский футбольный союз. Образовательные учреждения получают от РФС споринвентарь и методическую поддержку. Сейчас на уроках физкультуры футболом занимаются более 8,3 тыс детей, половина из них – девочки. С нового учебного года в проекте будут участвовать более 100 школ Московской области.
 
С 2015 года в России реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо в школу». Сейчас в нём участвуют 40 школ Подмосковья, а в следующем году присоединятся ещё 10. 
 
Почти 30 общеобразовательных учреждений региона подключились к проекту «Спортивная борьба в школу». Здесь объединены четыре дисциплины: вольная и греко-римская борьба, грэпплинг и панкратион.
 
Ещё один федеральный проект реализуется совместно с КХЛ – «Хоккей в школу». На первом этапе планируется участие в нём 10 учебных заведений из Подмосковья.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#спорт
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#школы
#клубы
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Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб
18 июля 2023, 10:32

Фото: istockphoto / Rost-9D

Португальский нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду сказал, что не вернётся в европейский футбол.
Его слова передал журналист Фабрицио Романо.
 
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — высказал своё мнение Криштиану Роналду.
Роналду начал выступать за «Аль-Насра» 2 января 2023 года после того, как покинул английский «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он зарабатывает €200 млн в год.
 
В прошлом сезоне Роналду сыграл в 19 матчах, забив 14 голов и передав 2 результативные передачи. Команда заняла 2 место турнирной таблицы с отставанием от «Аль-Иттихада» в 5 очков.

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