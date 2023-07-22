Российскую теннисистку Звонарёву не пустили в Польшу на турнир WTA

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Российскую теннисистку Веру Звонареву польские пограничники не пропустили в страну на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сказано на сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши.
Звонарева пыталась попасть в Польшу по визе, которую выдала Франция, рейсом из Белграда в Варшаву. В польском МВД заявили, что Веру Звонареву не пустили в страну из соображений государственной и общественной безопасности.
Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета не допускать отечественных спортсменов к соревнованиям.
В 2022 году российские и белорусские теннисисты пропустили Уимблдон. В 2023 году запрет на их участие сняли.
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Звонарева пыталась попасть в Польшу по визе, которую выдала Франция, рейсом из Белграда в Варшаву. В польском МВД заявили, что Веру Звонареву не пустили в страну из соображений государственной и общественной безопасности.
В 2022 году российские и белорусские теннисисты пропустили Уимблдон. В 2023 году запрет на их участие сняли.
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Мария Фирсова