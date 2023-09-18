Россию вернут в европейский футбол только после окончания СВО

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Российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.
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