Россию вернут в европейский футбол только после окончания СВО

Российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.