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Россию вернут в европейский футбол только после окончания СВО

18 сентября 2023, 02:56
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

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#уефа
#россия
#сво
#футбол
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Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
ТАСС: Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
18 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/Andreyuu

Олимпийский чемпион, легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив собственное же высшее достижение на планете, сообщает ТАСС.
В финале «Бриллиантовой лиги», проходящей сейчас в американском Юджине (штат Орегон), Дюплантис прыгнул на 6,23 метра. Тем самым он превзошёл собственный же мировой рекорд, поставленный им на чемпионате мира в июле, когда планка покорилась шведскому спортсмену на высоте 6 метров 21 сантиметр.

Для 23-летнего Дюплантиса, являющегося действующим олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира и Европы, нынешний мировой рекорд  — уже седьмой по счету. Многие специалисты всерьёз называют его лучшим прыгуном в истории, превосходящим по таланту даже легендарного украинца Сергея Бубку, первого преодолевшим высоту в 6 метров.

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#рекорд
#швеция
#спортсмены
#лёгкая атлетика
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«Зенит» в гостях разгромил казанский «Рубин»
17 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Rost-9D

В восьмом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 переиграл казанский «Рубин» на поле соперника. Питерский клуб набрал 17 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Чемпион России пяти последних сезонов начал матч без раскачки. Команда не слишком удачно стартовала в чемпионате, и теперь необходимо наверстывать упущенное. Счет уже на 7-й минуте открыл новобранец «сине-бело-голубых» Вильсон Изидор, перебравшийся на берега Невы из московского «Локомотива». В первом тайме зрители больше голов не увидели, хотя казанцы быстро оправились от шока и шли вперед большими силами.

Во втором тайме «Зенит» огорчил хозяев поля еще дважды. Сначала на 55-й минуте отличную резкую подачу Вендела с правого фланга в красивом прыжке внешней стороной стопы замкнул Маттео Кассьерра. Этот гол напомнил чем-то нестандартные удары Златана Ибрагимовича в его лучшие годы. Забитый мяч стал для колумбийского нападающего в этом чемпионате. Он уверенно возглавляет список бомбардиров. Итоговый счет на 59-й установил Клаудиньо. После подачи казанцами углового Сутормин и Вендел организовали быстрый выход из обороны, последний покатил мяч на Клаудиньо и бразилец хладнокровно пробил мимо вратаря.

«Зенит» продолжает погоню за лидером. В следующем туре питерцы примут на «Газпром Арене» московский «Локомотив».

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Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады

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#зрители
#матч
#газпром
#счёт
#футбол
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Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи»
17 сентября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После поражения от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1 отправлен в отставку главный тренер южан Дмитрий Хохлов. Он пробыл у руля команды всего несколько месяцев.
Возможно, Хохлову не хватило всего нескольких десятков секунд, чтобы удержаться на своем посту. Хотя игра  и проходила с преимуществом столичной команды, на ничью сочинцы вполне могли рассчитывать. Неприятности случились в самом конце матча. Сначала за пять минут основного времени получил травму и не смог продолжить игру защитник Иван Дркушич. Лимит замен у «Сочи» был исчерпан, поэтому команда осталась в меньшинстве. А на второй минуте компенсированного времени единственный мяч, ставший победным и отправивший Хохлова в отставку, забил сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Дмитрий Хохлов возглавил сочинский клуб 10 апреля 2023 года. По его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, из  которых пять выиграла, 13 — проиграла, а одна встреча завершилась вничью. В настоящее время клуб располагается на  12-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

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#клуб
#сочи
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#встреча
#рпл
#футбол
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«Ак Барс» нанес первое поражение «Торпедо» в новом сезоне КХЛ
«Торпедо» потерпело первое поражение в новом сезоне КХЛ от «Ак Барса»
16 сентября 2023, 19:47

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Казанская команда «Ак Барс» победили нижегородскую команду «Торпедо» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась волевой победой хозяев стадиона со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). 

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. 

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#рекорд
#кхл
#встреча
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Подмосковные спортсменки выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве
15 сентября 2023, 21:47

Фото: Минспорт МО

Представительницы «СШОР по игровым видам спорта» выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве «Травушка». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В финале подмосковные спортсменки взяли верх над сборной Пермского края – 1:0. 
 
При этом представительницы Московской области Кира Захарова и Ксения Прудникова были признаны лучшим игроком и лучшим полузащитником соревнований соответственно.
 
Соревнования проходили в городе Крымске Краснодарского края. В них приняли участие восемь команд девушек 13 лет и моложе из семи регионов России.
 
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#московская область
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Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады
15 сентября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Футбольный агент Мануэль Родригес заявил, что переговоры о трансфере футболиста Валентина Вады в «Рубин» были нелёгкими.
«Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми. Валентин отлично играл в Испании. У него есть качества, главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы следим за политикой, и, если бы речь шла про выступления в Украине, это была бы немного другая ситуация. В России всё спокойно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Родригес.

Он подчеркнул хорошее отношение с Россией, и отметил, что никаких проблем в плане перехода нет в этом смысле нет.

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#спорт
#переговоры
#футбол
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Мостовой допустил, что сборная РФ могла бы отобраться на Евро-24
15 сентября 2023, 16:40

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой предположил, что при наличии возможностей сборная России могла бы отобраться на чемпионат Евро-24.
«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Катара.

Ранее клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона.

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#спорт
#евро
#футбол
#клуб
#сборная россии
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Валиева потребовала от CAS вернуть золото ЧР и не аннулировать результаты
15 сентября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Отмечается, что фигуристка требует, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет. 

«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Валиева, которой на момент сдачи допинг-пробы было 15 лет, в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. Позже стало известно, что проба спортсменки, сданная ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

WADA направило заявление в спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты. 

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#суд
#турнир
#допинг
#нарушение
#заявление
#спорт
#фигурное катание
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Подмосковные всадники стали вице-чемпионами России по конному троеборью
14 сентября 2023, 22:30

Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Представители Московской области завоевали серебряные медали в командном зачёте чемпионата России по конному троеборью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всадники соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре. По итогам трёх дисциплин подмосковная пара Мария Литвиненко на Рекруте и Александр Марков на Лидере поднялись на вторую ступень пьедестала в командном зачете CCN4*L. На первой расположились спортсмены из Смоленской области.
 
Чемпионат России по троеборью прошёл в Свердловской области в конноспортивном комплексе «Дубрава». В соревнованиях участвовали девять спортсменов из семи регионов. 

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#спорт
#конный спорт
#чемпионат россии
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#московская область
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