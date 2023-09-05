«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по силовому экстриму

Фото: Минспорт МО
Рекордсмен мира Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» впервые в истории силовых видов спорта установил новый рекорд по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
За 400 секунд атлет скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва 10 медицинских грелок. Свой рекорд силач посвятил 400-летнему юбилею Люберец. Он выступил на сцене Наташинского парка города.
Задача усложнялась тем, что впервые в истории спорта экстремалу нужно было разрушать предметы, в рамках установленного лимита времени. Это добавило зрелищности рекорду.
Фиксировало достижение международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Рекорд признан Международной федерацией World Strongman.
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Задача усложнялась тем, что впервые в истории спорта экстремалу нужно было разрушать предметы, в рамках установленного лимита времени. Это добавило зрелищности рекорду.
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Лора Луганская