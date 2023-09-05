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«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по силовому экстриму

05 сентября 2023, 21:01
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Рекордсмен мира Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» впервые в истории силовых видов спорта установил новый рекорд по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
За 400 секунд атлет скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва 10 медицинских грелок. Свой рекорд силач посвятил 400-летнему юбилею Люберец. Он выступил на сцене Наташинского парка города.

Задача усложнялась тем, что впервые в истории спорта экстремалу нужно было разрушать предметы, в рамках установленного лимита времени. Это добавило зрелищности рекорду.


Фиксировало достижение международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Рекорд признан Международной федерацией World Strongman.

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#минспорт мо
#люберцы
#экстрим
#рекорд
#подмосковье
#московская область
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L’Equipe: Аргентинский футболист Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире
05 сентября 2023, 21:02

Фото: istockphoto/alphaspirit

Нападающий турецкого «Галатасарая» аргентинец Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире. Сообщается, что это Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро и выпущенный на данный момент всего в трех экземплярах.
Первую модель этой машины приобрел промышленник, который разбогател на добыче жемчуга, второй купили рэпер Jay-Z и Beyonce, а третий — Мауро Икарди, сообщает издание L’Equipe. Новый автомобиль 30-летнего футболиста оснащен 6,5 литровым двигателем V12. Салон выполнен в стиле каюты яхты, а внутри есть даже кухня и портативный холодильник для шампанского.

Нападающий, с переменным успехом поигравший в разных европейских чемпионатах, прошлым летом подписал контракт с одним из лидеров турецкого футбола. В нынешнем сезоне Мауро Икарди в семи матчах за «Галатасарай» во всех турнирах забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

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#автомобиль
#контракт
#машины
#футбол
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Главный тренер ФК «Факел» Евсеев покинул свой пост
05 сентября 2023, 20:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный тренер футбольного клуба «Факел» из Воронежа Вадим Евсеев покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
В сообщении выражается благодарность Евсееву за вклад в развитие команды, а также за сохранение возможности играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Вадиму Евсееву 47 лет. Он возглавил воронежский «Факел» в мае 2023 года. Благодаря его подготовке команда одержала победу в матче с красноярским «Енисеем», что помогло ей сохранить место в РПЛ.

До этого Евсеев работал в «Текстильщике» (Иваново), «Амкаре» (Пермь), «СКА – Хабаровске» и «Уфе».

В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, побеждал в кубке России шесть раз и дважды одержал победу в суперкубке.

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#воронеж
#тренер
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РФС: Футболисты Тюкавин и Караваев покинули сборную России
05 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/efks

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин покинул сборную России, поэтому не сыграет в назначенных на сентябрь матчах. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помимо Тюкавина сборную России покинул защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Вячеслав Караваев. Он также не примет участие в сентябрьских матчах.

Константину Тюкавину 21 год. За этот сезон в составе команды «Динамо» от провёл девять матчей. На его счету три гола.

Вячеславу Караваеву 28 лет. Он провёл 11 матчей в нынешнем сезоне в составе «Зенита».

Сборная России в сентябре проведёт два выездных матча: со сборной Египта (7-11 сентября) и с командой Катара (12 сентября).

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#сборная россии
#футбол
#спортсмены
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На старт экстремального забега в Зарайске вышли более 700 детей
05 сентября 2023, 17:00

Фото: Минспорт МО

Более 700 юных спортсменов приняли участие во втором экстремальном забеге «Zaraysk Bison Race. Не по-детски», который прошёл в городском округе Зарайск. На старт вышли дети в возрасте от шести до 14 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Проект «Zaraysk Bison Race» мы реализуем уже пять лет. С каждым годом он становится всё популярнее. У нас возникла идея отдельно устраивать детскую версию. Впервые такой формат реализовали в 2022 году и собрали положительный отклик. Забег, как и в прошлый раз, прошёл близ благоустроенной набережной у реки Осётр», – сказал инициатор и автор проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов
Мероприятие поддержал Благотворительный фонд имени Олега Журавского «Созвездие Добра», который помогает развивать спортивные и интеллектуальные способности детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В забеге участвовали воспитанники центра «Вдохновение», о которых заботится фонд. Побороться за победу приехали 10 ребят из инклюзивного спортивного клуба «Истоки» во главе с координатором Екатериной Галушкиной
«Проект Zaraysk Bison Race, который мы поддержали в 2018 году, живёт и процветает, объединяет вокруг себя взрослых и юных спортсменов. Будем и дальше развивать это начинание, готовить для участников новые сюрпризы. Гонка прошла отлично, а участники набрались положительных эмоций», – поделилась руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц
В этом году старт соревнованиям дала команда Международной выставки-форума «Россия». Она подготовила для участников граффити, которое победители забега расписали вместе с художниками.

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#минспорт мо
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#дети
#забег
#подмосковье
#московская область
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Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука
05 сентября 2023, 16:45

Фото: Минспорт МО

Подмосковная сборная по стрельбе из лука заняла третье место в командном зачёте чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Представители Подмосковья выступали в дисциплине «Асимметричный лук» (кюдо). Бронзовые награды в составе команды завоевали Елена Фоменко, Кристина Скороходова и Николай Сизов. Чемпионами стали лучники из Санкт-Петербурга, второе место заняла московская команда.
 
Чемпионат проходил в Орле на стрелковом поле Центрального стадиона. Спортсмены из разных регионов России в течение недели состязались в личном и командном зачётах.

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#минспорт мо
#стрельба
#лук
#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Тренер Юрзинов-младший выразил желание вернуться в КХЛ
05 сентября 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший, что очень хотел бы вернуться к работе в КХЛ.
«Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия. Надеюсь, что пауза не затянется надолго, и я всё-таки найду работу», – сказал в беседе с «РБ Спорт» Юрзинов-младший.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о допуске ранее дисквалифицированного Международной федерацией хоккея вратаря Ивана Федотова к сезону КХЛ поспешным. Он отметил, что такое решение неизвестно как скажется на сезоне.

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#спорт
#кхл
#хоккей
#тренер
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Мостовой заявил о зависимости «Локоматива» от Дзюбы
05 сентября 2023, 16:23

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший игрок «Спартака», «Сельты», сборной России Александр Мостовой заявил, что вклад в успехи «Локомотива» Артема Дзюбы огромны.
«Локомотив» зависит от Дзюбы на 80%. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он отметил, что Дзюба, несмотря на свой возраст, является определяющим игроком с развитым чутьём и профессиональным мастерством.

Он также подчеркнул, что без Дзюбы у команды большие проблемы.

До этого сообщалось, что агент французского футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора уведомил клуб о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.

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#спорт
#футболист
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Российский футболист Кокорин перешёл в кипрский «Арис»
05 сентября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» сообщает, что российский нападающий Александр Кокорин покинул ФК в Италии и перешёл в «Арис» на Кипре.
Уточняется, что «Фиорентина» временно передала права на Кокорина «Арису».

Александр Кокорин играл за итальянскую «Фиорентину» с января 2021 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В прошлом сезоне он играл в аренде в «Арисе». С этой командой он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. К тому же, вместе с кипрской командой он стал победителем национального первенства.

Ранее тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что бывший игрок ФК и сборной России Алан Дзагоев планирует в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов. Сейчас он временно продолжает тренировки с командой ЦСКА.

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#футбол
#спортсмены
#италия
#россия
#контракт
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World Aquatics запретила допущенным к турнирам россиянам общаться со СМИ
World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ
04 сентября 2023, 23:16

Фото:istockphoto/microgen

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) установила запрет на общение российских и белорусских спортсменов с представителями прессы во время их выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это условие было опубликовано в списке критериев допуска, размещенном на официальном веб-сайте организации.
Ранее в этом месяце World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до выступления в индивидуальных дисциплинах на международных соревнованиях. Они были исключены из участия в групповых соревнованиях по синхронному плаванию, синхронным прыжкам в воду, водному поло и плавательных эстафетах.

В соответствии с критериями допуска, спортсменам и членам технического персонала запрещено появляться в медиа-зоне и участвовать в пресс-конференциях. Также им запрещено давать комментарии СМИ во время проведения соревнований. Контроль над униформой участников должен осуществляться World Aquatics, и на ней не должно быть каких-либо символов, ассоциирующихся с Россией и Белоруссией.

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