Самбисты из Московской области завоевали три золота на первенстве мира

Фото: Минспорт МО
Подмосковные спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве мира по самбо и боевому самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.
Первенство проходило с 5 по 9 октября в Бишкеке. Подмосковные борцы участвовали в нём в составе сборной России и представляли «СШОР по единоборствам» Московской области.
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