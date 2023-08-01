Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых

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Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель наибольшего в истории количества футбольных титулов Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет испанская спортивная газета Marca.
Теперь Алвесу грозит лишение свободы на десять лет. Если его признают виновным, то он должен будет выплатить потерпевшей €150 тысяч за моральный и психологический ущерб.
10 февраля нынешнего года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования, но заявил, что это случилось по обоюдному согласию. Однако медики нашли у девушки повреждения, свидетельствующие об оказании сопротивления.
Имя женщины, которая заявила в полицию на футболиста, не разглашается. Она обвиняет Алвеса в том, что он изнасиловал её в одном из ночных клубов в Барселоне 30 декабря. Тогда футболист не признал вину.
40-летний Дани Алвес является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола. Он — чемпион Франции, Иcпании, Италии, обладатель национальных Кубков этих cтран. А будучи членом сборной Бразилии он дважды становился вместе с «селесао» обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки, а также был победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира.
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10 февраля нынешнего года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования, но заявил, что это случилось по обоюдному согласию. Однако медики нашли у девушки повреждения, свидетельствующие об оказании сопротивления.
40-летний Дани Алвес является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола. Он — чемпион Франции, Иcпании, Италии, обладатель национальных Кубков этих cтран. А будучи членом сборной Бразилии он дважды становился вместе с «селесао» обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки, а также был победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира.
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Артем Путинцев