Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Сербы тоже удивили, пробившись в финал. В полуфинале они обыграли канадцев, считавшихся фаворитами в этом противостоянии, со счетом 95:86. Но в финале справиться с немцами не смогли. Самым результативным игроком главного матча турнира стал немецкий защитник Деннис Шредер, выступающий в НБА за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 27 очков.
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