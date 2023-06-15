Сборная Хорватии впервые вышла в финал футбольной Лиги наций

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В полуфинале со счетом 4:2 была повержена сборная Нидерландов
Сборная Хорватии стала первым финалистом третьего в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА. На стадионе в голландском Фейеноорде она обыграла хозяев поля — сборную Нидерландов — со счетом 4:2. Об этом сообщает «Лента.ру».
Счет открыл на 34-й минуте форвард «оранье» Дониэлл Мален, и это стало единственным в первом тайме мячом. Зато второй тайм и дополнительное время оказались щедрыми на голы. Сначала на 55-й минуте Андрей Крамарич с пенальти сравнял счет, затем на 72-й полузащитник хорватов Марио Пашалич вывел свою сборную вперед. На 96-й минуте хавбек сборной Нидерландов Ноа Ланг вновь установил равенство, но уже через две минуты хорватский форвард Бруно Петкович опять вывел хорватов вперед. Окончательный счет 4:2 установил самый звездный игрок сборной Хорватии — полузащитник Лука Модрич.
Теперь «шашечные» будут ждать второго финалиста, который определится 15 июня в матче Италия — Испания. Финальный матч турнира состоится в Роттердаме в воскресенье, 18 июня. Действующим победителем Лиги наций сейчас является сборная Франции, но после финала она сложит свои полномочия.
Ранее стало известно о том, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против российской команды.
Счет открыл на 34-й минуте форвард «оранье» Дониэлл Мален, и это стало единственным в первом тайме мячом. Зато второй тайм и дополнительное время оказались щедрыми на голы. Сначала на 55-й минуте Андрей Крамарич с пенальти сравнял счет, затем на 72-й полузащитник хорватов Марио Пашалич вывел свою сборную вперед. На 96-й минуте хавбек сборной Нидерландов Ноа Ланг вновь установил равенство, но уже через две минуты хорватский форвард Бруно Петкович опять вывел хорватов вперед. Окончательный счет 4:2 установил самый звездный игрок сборной Хорватии — полузащитник Лука Модрич.
Ранее стало известно о том, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против российской команды.
Артем Путинцев