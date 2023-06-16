Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА в сезоне 2022/23

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Теперь испанцы встретятся в финале с хорватами, которые накануне со счетом 4:2 обыграли сборную Нидерландов
Сборная Испании победила Италию со счетом 2:1 и вышла в финал Лиги наций УЕФА сезона 2022/23, сообщает «Лента.ру».
На гол полузащитника «красной фурии» Йереми Пино, забитый уже на третьей минуте встречи, через восемь минут с пенальти ответил итальянец Чиро Иммобиле. Однако на 88-й минуте матча Хоселу принес сборной Испании победу.
Теперь 18 июня в Роттердаме испанцы встретятся в финальном матче со сборной Хорватии. Накануне она со счетом 4:2 одержала верх над сборной Нидерландов (которая теперь сыграет за третье место с итальянцами). Действующим победителем Лиги наций сейчас является сборная Франции, но после финала она сложит свои полномочия.
На гол полузащитника «красной фурии» Йереми Пино, забитый уже на третьей минуте встречи, через восемь минут с пенальти ответил итальянец Чиро Иммобиле. Однако на 88-й минуте матча Хоселу принес сборной Испании победу.
Артем Путинцев