Сборная Подмосковья стала двукратным победителем общекомандного зачета по грэпплингу

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.