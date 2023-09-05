Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука

Фото: Минспорт МО
Подмосковная сборная по стрельбе из лука заняла третье место в командном зачёте чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпионат проходил в Орле на стрелковом поле Центрального стадиона. Спортсмены из разных регионов России в течение недели состязались в личном и командном зачётах.
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