Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей на соревнованиях по метанию ножа

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта
Подмосковная сборная выиграла две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Первые места завоевал Николай Гусев в в метании ножа с расстояния трёх и четырёх метров. Также он стал серебряным призером в дистации 5 метров.
Стоит отметить, что оба спортсмена были жителями Пушкинского городского округа.
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