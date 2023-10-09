Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

Фото: Минспорт МО
Сборная Московской области одержала победу на командном первенстве России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. В общем зачёте команда обошла соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
В составе подмосковной сборной выступили спортсмены «СШОР по игровым видам спорта» Марина Тарасова, Матвей Таволжанов и Алиса Макарова, а также воспитанники егорьевского УОР №5 Любовь Зубарь и Захар Кель.
Всего за награды боролись 11 сборных команд из разных регионов России. По итогам соревнований сборная региона под руководством главного тренера Сергея Кучерова завоевала золотые награды.
Командное первенство России по бадминтону проходило 7-8 октября в Нижегородской области.
Читайте также:
В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу
Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»
ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
Всего за награды боролись 11 сборных команд из разных регионов России. По итогам соревнований сборная региона под руководством главного тренера Сергея Кучерова завоевала золотые награды.
Читайте также:
В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу
Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»
ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
Лора Луганская