Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

В Коломне на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту подмосковные спортсмены завоевали три золотых и серебряных медали и две бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Московскую область представляли конькобежцы из «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.





В женском забеге Дарья Качанова завоевала золото в забеге на 1000 м и 500 м. Также Ирина Кузнецова получила бронзу на 500-метровой дистанции.





Среди мужчин на забеге в 5000м Даниил Алдошкин выиграл 1 место, а серебро досталось Илье Иванову.Стоит отметить, что в категории «юниоры» в состязании на 500 метров Виктория Морозова и Елена Чеботарева удостоились второго и третьего места.





Кроме этого, в дистанции на 1500 м Виктория Морозова также стала серебряным призером.



