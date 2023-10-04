Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо

Фото: Федерация тхэквондо МФТ МО
«Поздравляю спортсменов с высокими результатами. Все ребята выложились на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут», – сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук.
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