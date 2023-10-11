Сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке Балтики по армрестлингу

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За команду региона выступали семь спортсменов и каждый занял призовое место. В итоге сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам турнира – представителям Санкт-Петербурга.
Чемпионам стали Степан Трофимов из городского округа Лотошино, а также Анастасия Максимова и Елизавета Жадько из Истры.
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