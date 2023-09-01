Сборная РФ будет тренироваться в Мурманской области

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Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября.
Отмечается, что тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.
Как передаёт «РБ Спорт», в Белокаменку для тренировки прибудет основной состав национальной команды для подготовки к игре с Катаром 12 сентября в Дохе, а сами занятия будут вести Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
Кроме того, участники сборной проведут мастер-класс дня школьников из Мурманска.
До этого сообщалось, что Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.
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Как передаёт «РБ Спорт», в Белокаменку для тренировки прибудет основной состав национальной команды для подготовки к игре с Катаром 12 сентября в Дохе, а сами занятия будут вести Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
До этого сообщалось, что Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.
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Мелисса Тимофеева