Сборная России не получила согласие от ФИФА на участие в отборе к ЧМ-2026

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Ранее Дюков заявлял о возможном переходе сборной России в Азии. Кроме того, благодаря этому может появиться возможность принять участие в ЧМ-2026. Однако сейчас собеседник «РБ Спорт» заявил, что это непростое решение, которое зависит не только от самой сборной, но и от всей футбольной общественности, включая другие клубы.
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