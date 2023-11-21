Сборная России не сможет выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году

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Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш сообщил, что российские игроки, вероятно, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.
Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщал, что лига совместно с NHLPA разрабатывает международный турнир сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Соревнование не обязательно будет соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.
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«В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Нужно принимать во внимание всё это», цитирует Уолша Daily Faceoff.
«Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», - сказал Марти Уолш.Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.
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Мария Фирсова