Сборная России обыграла участника чемпионата мира в Катаре

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Российская сборная по футболу обыграла соперников из Камеруна в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе имени Льва Яшина в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Перед началом встречи было немало скептиков по отношению к исходу матча. Ранее наша сборная уже играла с командами, выступавшими на мундиале в декабре 2022 года. С одинаковым счетом 1:1 российская команда сыграла со сборными Ирана и Катара. Игры были натужными и команда Карпина отнюдь не выглядела в них сильнее соперников. Сборная Камеруна явно была сильнее всех тех, с кем доводилось встречаться нашей национальной команде с момента ее отстранения от всех международных турниров.
Тем отраднее, что на фоне сильного соперника сборная России смотрелась не хуже, а чаще даже лучше африканской команды. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, со второй попытки пробивший Андре Онану. Россияне качественно разыграли угловой, нападающий ударил головой с отскоком от земли, но с первым ударом голкипер справился. Федор не выключился из игры и первым успел на добивание, забив свой дебютный гол за российскую сборную.
Еще два мяча в ворота камерунцев забили Александр Соболев и Максим Мухин, но их голы были отменены из-за офсайдов. Сборная России победила крепкого соперника, порадовав зрителей, которых собралось на стадионе более 20 тысяч. Следующий товарищеский матч российская проведет с еще одной африканской сборной — национальной командой Кении. Эта игра пройдет на нейтральном поле, в Анталье 16 октября. Примечательно, что матч против кенийцев будет учтен в рейтинге ФИФА.
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Тем отраднее, что на фоне сильного соперника сборная России смотрелась не хуже, а чаще даже лучше африканской команды. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, со второй попытки пробивший Андре Онану. Россияне качественно разыграли угловой, нападающий ударил головой с отскоком от земли, но с первым ударом голкипер справился. Федор не выключился из игры и первым успел на добивание, забив свой дебютный гол за российскую сборную.
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Александр Бойцов