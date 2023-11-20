Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

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Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Кубы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра состоялась на волгоградском стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу российской сборной.
Счёт открыл полузащитник Иван Обляков, забивший первый гол на 22-й минуте. На 30-й минуте удар в ворота произвёл хавбек Александр Головин. За ним на 34-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук, затем – защитник Александр Сильянов (55-я минута), нападающий Александр Соболев, полузащитник Данил Пруцев и хавбек Никита Кривцов. А победный завершающий гол забил полузащитник Андрей Мостовой.
Отметим, что Сборная России никогда в истории не проводила матчи с национальной командой Кубы. Лишь однажды Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами в ходе Олимпийских игр в 1980 году. Тогда групповой этап также завершился со счётом 8:0 в пользу Советского Союза.
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Счёт открыл полузащитник Иван Обляков, забивший первый гол на 22-й минуте. На 30-й минуте удар в ворота произвёл хавбек Александр Головин. За ним на 34-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук, затем – защитник Александр Сильянов (55-я минута), нападающий Александр Соболев, полузащитник Данил Пруцев и хавбек Никита Кривцов. А победный завершающий гол забил полузащитник Андрей Мостовой.
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Анастасия Чинкова