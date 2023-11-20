Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

20 ноября 2023, 21:26
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Кубы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра состоялась на волгоградском стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу российской сборной.

Счёт открыл полузащитник Иван Обляков, забивший первый гол на 22-й минуте. На 30-й минуте удар в ворота произвёл хавбек Александр Головин. За ним на 34-й минуте отличился полузащитник Антон Миранчук, затем – защитник Александр Сильянов (55-я минута), нападающий Александр Соболев, полузащитник Данил Пруцев и хавбек Никита Кривцов. А победный завершающий гол забил полузащитник Андрей Мостовой.


Отметим, что Сборная России никогда в истории не проводила матчи с национальной командой Кубы. Лишь однажды Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами в ходе Олимпийских игр в 1980 году. Тогда групповой этап также завершился со счётом 8:0 в пользу Советского Союза.

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой

15-летний форвард «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 мячей в матче молодежной лиги

Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»
#сборная россии
#футбол
#матч
#победа
Читайте нас в
Сборная России не сможет выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
21 ноября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш сообщил, что российские игроки, вероятно, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.
Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщал, что лига совместно с NHLPA разрабатывает международный турнир сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Соревнование не обязательно будет соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.

«В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Нужно принимать во внимание всё это», цитирует Уолша Daily Faceoff.
«Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», - сказал Марти Уолш.
Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.

Читайте также:

«Не имеют права»: WADA выступило против Игр дружбы

Хоккеист Коньков спрогнозировал победу ЦСКА в матче с СКА

В 2024 «Лыжня России» пройдет в исторических городах Подмосковья
#россия
#политика
#спорт
#хоккей
#турнир
Читайте нас в
Италия лишила Украину прямой путёвки на Евро-2024
Украина не смогла напрямую выйти в финальную часть ЧЕ-2024 из-за ничьи с Италией
21 ноября 2023, 02:25

Фото: iStock/matimix

Футбольная сборная Украины не смогла напрямую пробиться на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сыграв ничью с командой Италии (0:0). Об этом сообщает портал Sport.ru.
После состоявшегося в немецком городе Леверкузен матча, в котором обе команды так и не смогли открыть счёт, украинцы заняли лишь третье место в группе С отборочного турнира, набрав 14 очков. А вот «Скуадра адзурра» с таким же результатом заняла второе место, опередив «жёлто-синих» по дополнительным показателям и тем самым гарантировав себе прямое попадание в финальную часть первенства Старого Света.

При этом украинская команда ещё не потеряла шансы всё же оказаться на Евро — она может попасть туда через стыковые матчи Лиги Наций.

Ранее в понедельник, 20 ноября, сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Кубы.  Игра состоялась на волгоградском стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу российской футбольной дружины.

Читайте также: 

Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче

Игроки украинского футзального клуба «Хит» отказались жать руку россиянину

Тренер Гуренко: О шансах Казахстана оказаться на Евро-2024 говорить сложно
#чемпионат европы
#украина
#италия
#футбол
#матч
Читайте нас в
В Жуковском состоялись соревнования по художественной и эстетической гимнастике
20 ноября 2023, 21:01

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В минувшие выходные в Жуковском прошли соревнования по художественной и эстетической гимнастике. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в городе впервые состоялись соревнования, когда в рамках одного турнира свои номера показали спортсменки нескольких направлений.

Глава Жуковского Юрий Прохоров поздравлял победителей, в частности, первого дня соревнований, а также желал победы участникам соревнований.

«Для жуковских команд «Виктория», «Виктория-Стрела» и «Виктория-Взлет» эти соревнования стали «генеральной репетицией» перед Чемпионатом и Первенством мира по эстетической гимнастике, где наши спортсменки будут защищать честь страны. Чемпионат пройдёт в конце ноября в Казахстане. Желаю девушкам победы. Будем за них болеть!» — писал Юрий Прохоров в своём Telegram-канале.

Читайте также:

Юная дзюдоистка из Красноармейска вошла в состав сборной России по дзюдо

В Красногорске прошли соревнования по художественной гимнастике

В Дубне стартовал турнир по самбо «Русские богатыри»
#соревнования
#чемпионат
#гимнастика
#спорт
#жуковский
Читайте нас в
Юная дзюдоистка из Красноармейска вошла в состав сборной России по дзюдо
20 ноября 2023, 20:10

Фото: талеграм-канал Максима Красноцветова

Юная дзюдоистка их Красноармейска завоевала бронзовую медаль на юношеском первенстве России. С победой её поздравил глава городского округа Пушкинский.
Как написал в своём телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов, Аделина Нестерова победила 38 участниц в своей категории.
«Аделина поборола 38 сильнейших участниц, показала всем своё мастерство и вошла в состав сборной России по дзюдо», — рассказал глава горокруга.
Также достойный результат продемонстрировала спортсменка из городского округа Пушкинский Соня Вечернина. Она завоевала седьмое место на соревнованиях. Обе спортсменки занимаются в спортклубе «Буртасы» в Красноармейске.

Читайте также: 

Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград

В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»

Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках
#дзюдо
#максим красноцветов
#пушкинский округ
#сборная россии
Читайте нас в
15-летний форвард «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 мячей в матче молодежной лиги
20 ноября 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Нападающий футбольной академии лондонского «Арсенала» Чидо Оби-Мартин забил десять голов в матче молодежной Премьер-лиги Англии против сверстников из «Ливерпуля». Игра закончилась со счетом 14:3.
Несмотря на свои 15 лет, Оби-Мартин уже играл за команды «Арсенала» до 18 и до 19 лет. Есть на его счету даже одно выступление за команду до 21 года. В сентябре в матче молодежного турнира U18 он оформил хет-трик и помог своей команде выиграть у сверстников из «Саутгемтона» 4:1. Впрочем, сам-то он был их младше на три года, как и своих партнеров по команде.

Тренер главной команды «Арсенала» Микел Артета тоже заметил талант юного футболиста и уже привлекал его к тренировкам с основным составом «канониров». В молодежном турнире на счету Оби-Мартина теперь 13 забитых мячей в пяти матчах.

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой

Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем

«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов
#тренер
#футбол
#игра
#матч
#команда
Читайте нас в
В Красногорске прошли соревнования по художественной гимнастике
20 ноября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Соревнованиях по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие порядка 200 гимнасток из Москвы, Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и других городов России.

Участницы в возрасте от 5 до 15 лет продемонстрировали свои способности в гимнастике и умении обращаться с обручами, мячами и булавами.

«Мы уже пятый год проводим эти соревнования. Проходят они в строгом соответствии с правилами Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Выдержать в полной мере такие требования не все могут, естественно, побеждает сильнейший. Для больших результатов должно сложится сразу несколько факторов – трудолюбие, целеустремленность и, конечно, данные, в том числе внешние<…> », – поделилась руководитель СК «ВалерИ» Валерия Такшеева.

Она также отметила, что помимо техники выполняемых упражнений в гимнастике важны артистизм и внешность.

Стоит отметить, что победителей  соревнований наградили кубками, медалями и грамотами. Кроме этого каждая участница получила памятные подарки от организаторов.
 
Читайте также:

Воспитанники красногорского авиамодельного клуба провели субботник

«Зоркий-М» досрочно завоевал бронзу чемпионата Подмосковья по футболу в Лиге А

Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
#красногорск
#художественная гимнастика
#соревнования
#подмосковье
#подарки
#победители
Читайте нас в
Хоккеист Коньков спрогнозировал победу ЦСКА в матче с СКА
20 ноября 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА одержат победу последние.
«Команды находятся в одинаковом положении, поэтому множество нюансов могут сыграть решающую роль. Например, игра в нападении. У СКА низкая результативность, что не позволяет им набирать достаточно очков. ЦСКА же, в первую очередь, — это дисциплина. ЦСКА подойдёт к матчу более собранным, так как будет играть в гостях. Думаю, что за счет собранности ЦСКА должен взять верх», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Также он предположил, что обе команды, как и обычно, будут играть бескомпромиссно, идя к победе. По его мнению, матч будет держать зрителей в напряжении примерно час.

Матч между ЦСКА и СКА состоится сегодня, 20 ноября, в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

Читайте также:

«Витязь» одержал пятую победу в последних шести матчах КХЛ

«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд

Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
#спорт
#хоккей
#кхл
#матч
#игра
Читайте нас в
Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой
20 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила о весьма не бодром и пассивном настрое футболистов сборной России перед матчем с Кубой.
«Куба — соперник крайне низкого уровня, можно было найти кого-то посерьёзнее. С каким настроем наши игроки выйдут на матч? Ни с каким. Для них этот матч ничего не значит. Выйдут играть вполноги. Будет счастье, если болельщики дождутся хотя бы двух забитых мячей от России», — поделилась мнением в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Матч сборных России и Кубы состоится сегодня в Волгограде в 19:30 по московскому времени. Ранее команды стран никогда не встречались на поле.

Читайте также:

Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем

«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд

Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев: «Пиняев будет ещё прогрессировать»

 
 
#спорт
#матч
#футбол
#россия
Читайте нас в
Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем
20 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Выступающий ныне за пражскую «Спарту» Ян Кухта, ранее игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за московский «Локомотив», стал участником скандала. Его и двух его партнеров по сборной Чехии отчислили из команды за то, что они накануне игры посетили ночной клуб.
Перед отборочным матчем чемпионата Европы-2024 с командой Молдавии Кухта и его партнеры по сборной Владимир Цоуфал, играющий за английский «Вест-Хэм» и игрок греческого «Ариса» Якуб Брабец решили расслабиться в ночном клубе. Футболистов, распивающих алкоголь, сфотографировали очевидцы. Размещённые в социальных сетях фотографии моментально стали достоянием общественности и, конечно, их увидело руководство национальной команды.

Решение тренерского штаба было быстрым и жёстким. Кухта, Цоуфал и Брабец выведены из состава сборной и уже покинули расположение команды. В сообщении указано, что причиной отчисления игроков стало грубое нарушение ими внутренних правил сборной.

В столичном «Локомотиве» Ян Кухта играл в 2022 году. За московский клуб он провел в чемпионате РПЛ 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Читайте также:

Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд

Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы
#алкоголь
#клуб
#нарушение
#рпл
#футбол
Читайте нас в
Достижения.рф