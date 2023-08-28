Сборная России по футболу сыграет три товарищеских матча в сентябре

Фото: istockphoto/alphaspirit
Сборная России по футболу проведет тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. В этот период команда проведет три контрольных товарищеских матча.
Исходя из возраста соперников, возраст игроков нашей команды также будет примерно соответствовать олимпийским критериям (футболисты 2001-2002 годов рождения с возможностью выхода на замену игроков 1999-2000 годов рождения). Соответственно, основной состав российской сборной, в котором собраны более возрастные игроки, проведет только матч в Катаре, на который команда отправится непосредственно из Москвы.
Читайте также
Российский футбольный союз опубликовал полный состав на сентябрьский сбор в Новогорске
ЦСКА подписал 4-летний контракт с чилийским футбольным форвардом Виктором Давилой
Сербский защитник Бабич будет играть за «Спартак»
Александр Бойцов