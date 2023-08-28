Сборная России в сентябре отправится на товарищеский матч со сборной Египта

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Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Египта в сентябре на поле соперника. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар, его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».
Российские футболисты прибудут в Египет и проведут матчи 7 и 11 сентября, уточнил Эль-Аттар.
Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России по футболу проведёт матч со сборной Катара на поле соперника.
Издание «Матч» сообщало, что российский футболист Игорь Смольников в возрасте 35 лет завершил свою карьеру. Он является трёхкратным чемпионом РПЛ. Он выступал на позиции защитника. Играл за футбольные клубы «Торпедо», «Динамо», «Зенит», «Ростов», «Урал», «Арсенал» (Тула) и «Краснодар».
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Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России по футболу проведёт матч со сборной Катара на поле соперника.
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Анастасия Чинкова