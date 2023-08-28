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Сборная России в сентябре отправится на товарищеский матч со сборной Египта

28 августа 2023, 18:41

Фото: iStock/efks

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Египта в сентябре на поле соперника. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар, его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».
Российские футболисты прибудут в Египет и проведут матчи 7 и 11 сентября, уточнил Эль-Аттар.

Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России по футболу проведёт матч со сборной Катара на поле соперника.


Издание «Матч» сообщало, что российский футболист Игорь Смольников в возрасте 35 лет завершил свою карьеру. Он является трёхкратным чемпионом РПЛ. Он выступал на позиции защитника. Играл за футбольные клубы «Торпедо», «Динамо», «Зенит», «Ростов», «Урал», «Арсенал» (Тула) и «Краснодар».

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#сборная россии
#египет
#матч
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Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном
28 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto/fpphotobank

Российским киберспортсменам разрешили выступать на международных турнирах под своим флагом и с государственным гимном. Это решение было принято на собрании Международной Федерации Киберспорта (IESF), которое состоялось 28 августа.
Эту приятную для отечественных киберспортсменов информацию распространила пресс-служба Федерации компьютерного спорта России. В ходе голосования делегаты от разных стран, участвующие в собрании IESF, отменили предыдущее ограничение для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Запрет действовал с апреля 2022 года, передает сайт «Рен ТВ». Все это время киберспортсмены из России участвовали в международных турнирах в нейтральном статусе.

Отмечается, что за снятие с российских спортсменов запрета на выступление под национальными символами проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, а 25 воздержались. Остается ждать возвращения национальных символов нашим атлетам и в большом спорте.

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Стал известен размер премиальных, полученных игроками «Зенита» за победу над «Спартаком»
Игроки «Зенита» получили по 10 миллионов рублей за победу над московским «Спартаком»
28 августа 2023, 18:10

Фото: istockphoto/Rost-9D

Игроки «Зенита» из Санкт-Петербурга получили по 100 тысяч долларов США за победу над московским «Спартаком» в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги. В пересчете на рубли это составит около 10 миллионов.
Игра на «Открытие Банк Арене» в Москве состоялась 20 августа и закончилась со счетом 3:1 в пользу питерской команды, напоминает телеграм-канал «Мутко против». Дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, еще один мяч забил нападающий из Колумбии Матео Кассьера, который в настоящее время с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги. У проигравших единственный мяч с пенальти забил форвард Александр Соболев.

Столь щедрые премиальные получили все игроки, выходившие в том матче на поле. Половину этой суммы, то есть примерно по пять миллионов рублей, получили те питерские футболисты, которые попали в заявку на игру, но по ходу матча остались в запасе.

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В Подмосковье пройдёт финал Всероссийского марафона «Земля спорта»
28 августа 2023, 18:08

Фото: Минспорт МО

Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» состоится 29 августа в подмосковном Пересвете Сергиево-Посадского городского округа. Его впервые проводит в этом году Минсельхоз России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«За три месяца участниками марафона стали более 10 тыс представителей 39 регионов России – профессиональных спортсменов и жителей сельских территорий, ведущих активный образ жизни. Теперь более 200 победителей региональных этапов соберутся в Московской области посоревноваться в сдаче нормативов ГТО, силовом экстриме и семейной эстафете», – говорится в сообщении.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты, получат ценные призы. А для зрителей и гостей спортивного праздника подготовили насыщенную развлекательную программу.
 
В торжественной церемонии открытия соревнований примет участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
 
Подробная информация о марафоне «Земля спорта» доступна в Telegram-канале проекта.  

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Сборная России по футболу сыграет три товарищеских матча в сентябре
28 августа 2023, 16:20

Фото: istockphoto/alphaspirit

Сборная России по футболу проведет тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. В этот период команда проведет три контрольных товарищеских матча.
Ранее Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что достигнута договоренность о проведении игры против сборной Катара 12 сентября. Матч состоится на поле соперника. В двух других товарищеских матчах российской команде будет противостоять олимпийская сборная Египта. Эти встречи также будут выездными и пройдут предварительно 7 и 11 сентября.

Исходя из возраста соперников, возраст игроков нашей команды также будет примерно соответствовать олимпийским критериям (футболисты 2001-2002 годов рождения с возможностью выхода на замену игроков 1999-2000 годов рождения). Соответственно, основной состав российской сборной, в котором собраны более возрастные игроки, проведет только матч в Катаре, на который команда отправится непосредственно из Москвы.

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#матч
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#игры
#футбол
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В Подмосковье пройдут соревнования по шахматам на Кубок Губернатора и финал Кубка Сергея Карякина
28 августа 2023, 14:18

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково 3 сентября состоятся соревнования на Кубок Губернатора Московской области и на Кубок Сергея Карякина по быстрым шахматам.
Для зрителей и посетителей будет подготовлена интерактивная программа.

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Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов.
#школьники
#программа
#шахматы
#губернатор
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Свыше 260 команд собрал в Ногинске Кубок имени Давида Берлина по стритболу
28 августа 2023, 12:49

Фото: Минспорт МО

Более 260 любительских и профессионалов команд приехали в Ногинск на турнир по уличному баскетболу «Кубок Давида Берлина». Всего за трофей имени легендарного спортсмена и тренера Давида Яковлевича Берлина поборолись свыше 1,2 тыс спортсменов. Такие данные приведи в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Ногинск – земля, где прошла большая часть профессиональной деятельности патриарха баскетбола. Каждый год в турнире принимают участие сотни команд из Подмосковья, Москвы и других регионов. Интерес к нему всегда большой», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
 
Встречи проводили в шести возрастных категориях среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Отдельным зачётом прошли матчи семейных команд. Обладателем главного трофея стал Богородский городской округ. 
 
Помимо соревновательной программы, для участников и зрителей подготовили яркое спортивное шоу.
 
Турнир по стритболу проходит в разных муниципалитетах региона с 2014 года. Первый «Кубок Берлина» был приурочен к 90-летию легендарного спортсмена и тренера.

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#минспорт мо
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#ногинск
#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Три россиянина вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ
28 августа 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Mochipet

Россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили рейтинг лучших вратарей Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан лучшим вратарем лиги пятый год подряд.
Соответствующие данные опубликовал официальный телеканал НХЛ NHL Network. Также в десятке лучших еще один россиянин — голкипер команды «Колорадо Эвеланш» Валерий Георгиев, который провел свой лучший сезон в заокеанской карьере. Он провел 62 матча, в которых его команда одержала 40 побед. Георгиев пропускал в среднем 2,53 шайбы за игру с процентом отраженных бросков 91,9%, а также провел пять матчей, в которых сохранил свои ворота «сухими».

Лидер вратарского рейтинга последних лет Андрей Василевский провел в прошлом сезоне 34 матча, в которых его команда одержала победы, пропускал в среднем 2,65 шайбы за игру с коэффициентом непробиваемости 91,5%, а также четыре раза сыграл «на ноль».

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#лидер
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#рейтинг
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Goal: Лионелю Месси может грозить наказание после дебюта в MLS
28 августа 2023, 08:59

Фото: istockphoto/Dario Truco

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Мессии может быть наказан после дебютной игры против команды «Нью-Йорк Ред Буллз». Дело в том, что форвард отказался общаться с прессой после матча.
В соответствие с правилами Лиги, любой игрок по окончании игры обязан ответить на вопросы журналистов, если они об этом просят. Звездный аргентинский нападающий традиционно пользуется повышенным вниманием прессы. Однако после матча Месси сразу ушел в подтрибунное помещение, отказавшись общаться с журналистами. За это ему может грозить штраф.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интер Майами». Месси забил один из мячей. Теперь на его счету 11 голов в девяти матчах. Таким образом аргентинец вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Впереди эквадорец Леонардо Кампана (18 мячей) и соотечественник Месси Госало Игуаин (29 мячей). Отметим, что 11-летний сын Лионеля Месси Тьяго стал игроком академии «Интер Майами».

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#штраф
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#сын
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Гонщик Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1»
27 августа 2023, 19:23

Фото: istockphoto/LeArchitecto

25-летний гонщик голландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в 13 этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Нидерландов.
Чемпионат прошёл в городе Зандворт. Это десятая победа в сезоне для гонщика. Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы–1» по данному показателю. До этого момента одержать девять побед подряд  удавалось  только немецкому гонщику Себастьяну Феттелю 10 лет назад.
 
Макс Ферстаппен слвится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
 
Второе место в гонке занял испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин», третье место за  пилотом «Альпина» французом Пьером Гасли.  

Ранее сообщалось, что в США гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч. Авария произошла на американских гонок NASCAR. На 156-м круге гонки по трассе Daytona International Speedway 32-летний американец Райан Прис не справился с управлением. Гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч.

Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.

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