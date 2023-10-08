«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Полузащитника «Динамо» Дениса Макарова временно отстранили от тренировок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что такое решение тренерского штаба было принято в связи с неподобающим поведением 25-летнего полузащитника во время тренировок и матчей.
Макаров не принимал участие в тренировках с основных составом «Динамо». Он не попал на матч со «Спартаком», который прошёл в среду, 4 октября, и с воронежским «Факелом», который проходит сегодня на стадионе ВТБ Арена в Москве.
Напомним, что Денис Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. До этого он играл за «Оренбург», нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин».
Читайте также:
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России
В России состоятся впервые в истории уникальные матчи «Дерби купюр»
Стало известно, почему Захарян сидит на скамейке запасных на мачтах «Реал Сосьедад»
Макаров не принимал участие в тренировках с основных составом «Динамо». Он не попал на матч со «Спартаком», который прошёл в среду, 4 октября, и с воронежским «Факелом», который проходит сегодня на стадионе ВТБ Арена в Москве.
Читайте также:
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России
В России состоятся впервые в истории уникальные матчи «Дерби купюр»
Стало известно, почему Захарян сидит на скамейке запасных на мачтах «Реал Сосьедад»
Анастасия Чинкова