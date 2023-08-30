Семья фигуристки Горбачёвой заберёт её из спорта после инцидента с исчезновением

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«Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей», —заявила родственница фигуристки. Также женщина сказала, что будет решатся вопрос о переезде Алины Горбачевой от тренера Софьи Федченко обратно к матери.
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