Сербский защитник Бабич будет играть за «Спартак»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Сербский защитник Срджан Бабич переходит в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
За испанскую «Альмерию» футболист играл с 2021 года. В этом составе он принял участие в 75 матчах и забил четыре гола. Ранее он входил в состав сербских клубов «Войводина» и «Црвена Звезда», испанский «Реал Сосьедад», а также за «Фамаликан» из Португалии.
Читайте также:
«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» в матче пятого тура чемпионата РПЛ
«Спартак» и «Зенит» назвали стартовый состав на предстоящий матч пятого тура РПЛ в Москве
Ливень в Москве затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита»
Анастасия Чинкова