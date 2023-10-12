Серебряные Пруды приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.
Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.
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